mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Олимпийские кольца «задушат» предприимчивого коммерсанта

15 ноября 2009, 22:00
Не менее 100 тысяч рублей штрафа заплатит предприимчивый коммерсант, торговавший на центральном рынке Мелеуза толстовками с олимпийской символикой. Талантливый торговец наштамповал теплых рубашек и украсил их принтами с надписями SOCHI-2014. Между тем, российское правительство специальным законодательным актом закрепило права на использование символики будущих соревнований за международными олимпийским и паралимпийским комитетами. Согласно нему никто не вправе использовать наименования «Олимпийский", "Олимпиада", "Сочи-2014", "Olympic", "Olympian", "Olympiad", "Olympic Winter Games", "Olympic Games", "Sochi-2014" и образованные на их основе слова и словосочетания, а также эмблемы колец, огня, факела, флага и даже гимна предыдущих Олимпийских игр.

Коммерсанты, желающие торговать олимпиадой, обязаны заключить договора с уполномоченными организациями и перечислять им определенный процент от прибыли. Однако торговец в Мелеузе и не подумал кому-то докладывать, что он наживается на символике спортивного праздника.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, районное надзорное ведомство совместно с местными милиционерами провели рейд по центральному рынку и обнаружили предпринимателя, использующего чужую интеллектуальную собственность. Теперь, если антимонопольная служба посчитает, что действия бизнесмена подпадают под статью о недобросовестной конкуренции, мужчине придется расстаться с немаленькой суммой. За подобное правонарушение КоАП РФ предусматривает штраф, который взимается с полученной от незаконной продажи выручки, при этом отсчет штрафных выплат начинается со 100 тысяч рублей.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44