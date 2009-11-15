Олимпийские кольца «задушат» предприимчивого коммерсанта

Не менее 100 тысяч рублей штрафа заплатит предприимчивый коммерсант, торговавший на центральном рынке Мелеуза толстовками с олимпийской символикой. Талантливый торговец наштамповал теплых рубашек и украсил их принтами с надписями SOCHI-2014. Между тем, российское правительство специальным законодательным актом закрепило права на использование символики будущих соревнований за международными олимпийским и паралимпийским комитетами. Согласно нему никто не вправе использовать наименования «Олимпийский", "Олимпиада", "Сочи-2014", "Olympic", "Olympian", "Olympiad", "Olympic Winter Games", "Olympic Games", "Sochi-2014" и образованные на их основе слова и словосочетания, а также эмблемы колец, огня, факела, флага и даже гимна предыдущих Олимпийских игр.