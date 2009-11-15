Олимпийские кольца «задушат» предприимчивого коммерсанта

Коммерсанты, желающие торговать олимпиадой, обязаны заключить договора с уполномоченными организациями и перечислять им определенный процент от прибыли. Однако торговец в Мелеузе и не подумал кому-то докладывать, что он наживается на символике спортивного праздника.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, районное надзорное ведомство совместно с местными милиционерами провели рейд по центральному рынку и обнаружили предпринимателя, использующего чужую интеллектуальную собственность. Теперь, если антимонопольная служба посчитает, что действия бизнесмена подпадают под статью о недобросовестной конкуренции, мужчине придется расстаться с немаленькой суммой. За подобное правонарушение КоАП РФ предусматривает штраф, который взимается с полученной от незаконной продажи выручки, при этом отсчет штрафных выплат начинается со 100 тысяч рублей.