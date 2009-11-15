Хабенский и Пореченков сменили милицейскую форму на белогвардейскую

- Нас везде любят, - замечает Михаил. - Но с другой стороны, мы очень честно и серьезно работаем, профессионально относимся к своему делу. По сути, мы жестки в своей профессии. Мы слышим зал, все время думаем, как он реагирует на те или иные наши проявления, на игру. В общем, мы все сечем, боремся с залом и пытаемся его победить. Если в конце слышим аплодисменты, то понимаем, что работали не зря. Вот в Челябинске на днях был хороший зритель – смотрел и слушал по существу. Это очень приятно.