Хабенский и Пореченков сменили милицейскую форму на белогвардейскую

«Актера должны знать в лицо»
Постановка по пьесе Булгакова «Дни Турбинных» длится более трех часов и демонстрирует исключительную актерскую игру. Кстати, сами исполнители главных ролей не скрывали уверенности в том, что поразят уфимцев.
– Мы очень хотим вас порвать, такие уж мы люди, - улыбался перед выходом на сцену Михаил Пореченков.
Свободное время перед спектаклем артист решил провести с пользой. Пореченков – заядлый мотоциклист и даже на гастролях не забывает о своем любимом хобби. Он подъехал к театру на байке внушительных размеров и при полной экипировке. Интересно, что фанаты артистов и журналисты, толпившиеся у входа в русскую драму, даже не признали в нем любимого актера.
- По Уфе я катался с моим хорошим другом Романом Хоменко, - объяснил Пореченков. – Он заядлый байкер и очень серьезный человек, который проехал ни одну милю на мотоциклах. Рома возглавлял «Арбат Престиж», а ныне работает замдиректора по коммерческим вопросам «Системы-инвест». Мы проехали по Уфе, покатались, погазовали, открыли ручку на двести, словом, отлично отдохнули. С Романом мы дружим всю жизнь, потому что мотоциклы – это навсегда.
- Наверное, познакомились на соревнованиях?
- Какие соревнования, вы что? Наша жизнь это и есть соревнования. Мы дружим очень давно, встречались часто в Москве, а теперь здесь. Рома предоставил мне сегодня замечательный мотоцикл.
- Константин, вы как-то признались, что очень любите творчество Евстигнеева и Леонова. Почему именно эти актеры? – спрашиваем у Хабенского.
- Они, так или иначе, в своих ролях рассказывали о людях. Наверное, рассказ о человеке - это самое важное.
- Как вам удалось настолько точно и верно передать образ Колчака?
- Это большая заслуга сценаристов, фотографов и режиссеров. Я старался в меру сил, работать было очень сложно. К тому же это не роль Колчака, а собирательный образ русского офицера.
- Какие у вас любимые исторические персонажи?
- Колобок! - смеется во весь голос Пореченков. - Это самый серьезный персонаж – он многогранен и еще никто в десятку не попал с этой ролью.
- Немножко глупо играть каких-то исторических персонажей и пытаться визуально и в характере попасть в этого человека, - рассуждает Хабенский. - Все равно исторические персонажи на сцене или в фильмах больше похожи на художественные образы.
- Как вам работалось на озвучке мультфильмов?
- Говорить за рисованных персонажей очень сложно, - признается Хабенский. - Недавно во время премьеры фильма «Девять» в Москве меня представили как «звезда озвучания».
- Ну, в общем звукоукладчик восьмого разряда, - не удержался от шутки Пореченков.
- Многое в такой работе зависит от того, зачем тебя приглашают в проект, - продолжает Константин. - Иногда, к сожалению, зовут только для того, чтобы в титрах стояла твоя фамилия, а от голоса и от твоей работы не остается ничего. Приятно, когда приглашают для того, чтобы сделать максимум возможного.
- Мои дети говорят голосом Хабенского. Я вам точно скажу, они фанатеют от мультфильмов «Мадагаскар» и «Девять», - снова перебивает коллегу Пореченков.
- Популярность вам помогает или мешает?
- Это одна из составляющих профессии. Актера должны знать в лицо. К сожалению, очень часто приходится сталкиваться с тем, что человек всю жизнь отдал своей профессии и делал ее хорошо, а под конец жизни у него спрашивают: «Чем вы занимаетесь?». Поверьте, это очень обидно.
«Сниматься в сериалах - тоже тяжелый труд»
- Свободное время как расходуете?
- У нас его практически нет, - замечает Михаил. - Мы очень тяжело работаем, фигачим так, что не дай бог каждому. У нас ощущения, что мы отдаем душу и сердце. Как говорил Высоцкий: «В спину ножом». Именно это состояние мы испытываем, когда играем. Поэтому, если кто-то ругает нас за сериалы, мы отвечаем, что очень серьезный труд. Лично у меня отдохновение от большой работы – мотоциклы и хоккей.
- Есть ли какая-то разница между работой в Москве и Питере?
- Мы стараемся сохранить театральную школу, которую нам дали в нашем родном городе, - размышляет Константин. - Конечно, мы не закрытая лаборатория и все равно впускаем в себя актеров, режиссеров, какие-то материалы. Но говорить о том, что московская суета и хаос нас закружили, - не стоит. Очень много работы, которую хочется выполнить хорошо. Думаю, Миша со мной согласится, что мы только-только начинаем постигать законы и тайны профессии в кинематографе. В театре нам уже все более-менее понятно, поле деятельности известно. Театр – это обмен энергией, мыслями, чувствами.
- Михаил, на шоу экстрасенсов вы не опасались, что участники игры прочтут ваши мысли?
- Пусть попробуют! Пока таких смелых еще не было.
- На ТВ собираетесь возвращаться?
- Сейчас самое главное для меня - мотоциклы и хоккей. Насчет телевидения буду думать. Дело в том, что это не самая творческая работа, а у меня сейчас много по-настоящему интересных предложений. Вообще у нас с Костей огромное количество предложений, от которых просто нельзя отказаться. Так что пусть телевидение отдохнет от нас.
- Вы играете русских офицеров. Это роли для вас уже стали накатанной дорогой или все как в первый раз?
- Конечно, уже не как первый раз, просто мы русские и этим все сказано.
- Звания для вас важны?
- Звания, в первую очередь, очень приятны нашим родителям, - откровенничает Константин. - А для нас самих главное, чтобы была работа, причем интересная и новая. Лично для меня звания не так уж и важны, я ведь не обвешиваюсь значками, когда выхожу на сцену.
- Есть разница между зрителями в городах?
- Нас везде любят, - замечает Михаил. - Но с другой стороны, мы очень честно и серьезно работаем, профессионально относимся к своему делу. По сути, мы жестки в своей профессии. Мы слышим зал, все время думаем, как он реагирует на те или иные наши проявления, на игру. В общем, мы все сечем, боремся с залом и пытаемся его победить. Если в конце слышим аплодисменты, то понимаем, что работали не зря. Вот в Челябинске на днях был хороший зритель – смотрел и слушал по существу. Это очень приятно.
- Какую музыку слушаете?
- Я люблю совершенно разную, - замечает Хабенский. - В том числе слушаю и вашего земляка Юрия Шевчука. Мне очень нравятся его стихи. Мне кажется, что если их отделить от музыкальной основы, то они еще глубже проникают в человека. Но я слушаю не только рок, потому что не хочу себя в чем-то одном ограничивать. По настроению и музыку выбираю.
- Предыдущие постановки «Белой гвардии» довлели над вами?
- Эталоном, конечно, является фильм «Бег», - говорит Хабенский.
- Мы очень наглые, поэтому нам все по барабану, - смеется Пореченков. - А что делать? Если смотреть на прошлое, вообще ничего нельзя будет делать. Пусть на нас смотрят в будущем.
Ксения ЛАПТЕВА.