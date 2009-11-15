«Час пик» в Чечне пошел по рукам

Напомним, в спецрепортаже из Чечни подробно рассказывается о подвигах и быте милиционеров, согласившихся провести шесть месяцев в непростой командировке. Ребята, надолго оторванные от семей, охраняют конституционный порядок в горячей точке. И только благодаря их нелегкой службе чеченские террористы, не имеют возможности проникать на территорию мирной России. После отмены в апреле этого года режима КТО (зоны контр-террористических операций), боевики почувствовали себя намного свободнее – подрывы стали чуть ли не повседневным явлением в Чечне и служивые ежедневно рискуют жизнью.