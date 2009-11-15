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«Час пик» в Чечне пошел по рукам

15 ноября 2009, 21:31
Упаковка газеты «Час пик» стала настоящим подарком для башкирских бойцов оперативной временной группировки в Урус-Мартановском районе Чечни. Газетные экземпляры доставили милиционерам вместе с гуманитарным грузом, который ежемесячно идет в Чеченскую республику. Ребятам везут посылки из дома и подарки от коллег, а в нынешнем «обозе» оказалось и издание, посвятившее свои страницы рассказу о нелегкой службе наших стражей порядка в ЧР.

- «Час пик» разошелся по казармам, и до сих пор бойцы передают статью про чеченскую командировку из рук в руки, - рассказывает заместитель начальника оперативной группы ВОГОиП МВД России Юрий Зимин.

Напомним, в спецрепортаже из Чечни подробно рассказывается о подвигах и быте милиционеров, согласившихся провести шесть месяцев в непростой командировке. Ребята, надолго оторванные от семей, охраняют конституционный порядок в горячей точке. И только благодаря их нелегкой службе чеченские террористы, не имеют возможности проникать на территорию мирной России. После отмены в апреле этого года режима КТО (зоны контр-террористических операций), боевики почувствовали себя намного свободнее – подрывы стали чуть ли не повседневным явлением в Чечне и служивые ежедневно рискуют жизнью.

- Эта газета – как весточка из дома, - сказал Юрий Зимин. - От имени всего личного состава, находящегося в командировке в Чечне, передаю вам слова сердечной благодарности за внимание и заботу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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