За месть недругам уставший от дедовщины курсант заплатит 8-летним заключением

На судебном процессе выяснилось, что погибший весь первый семестр первого курса издевался над Айратом Мустаевым – дагестанец оказался сильнее физически и морально. Лидер по характеру Уллубий Адуков использовал любой повод, чтобы посмеяться над коренным уфимцем. Колкости парень выбирал намеренно ранящие человеческое достоинство, то заявлял товарищам, что Айрат не моется и от него пахнет, то говорил, что у Мустаева косят глаза. Не раз недруги сходились в рукопашную, но побеждал, конечно же, тот, кто сильнее. Адуков хорошо чувствовал себя в юношеском коллективе – на третьем курсе учился его родной брат, который всегда мог заступиться за родственника.