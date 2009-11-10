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В Уфе появятся 12 фоторадаров измерения скорости

10 ноября 2009, 21:30
В ближайшее время количество стационарных измерителей скорости в башкирской столице увеличится. Уфимский полк ДПС заказал установку новых комплектов радаров с фотофиксацией превышения скорости, которые водители из-за характерной формы прозвали «скворечниками». Аппараты маскировать не будут, их прикрепят к обычным столбам освещения, где они начнут «смотреть» в обе стороны автомобильного потока.

Поместят камеры в специальные антивандальные коробки, с виду напоминающие птичьи скворечники, на высоту трех метров.

На приобретение камер «Арена» потратят примерно полмиллиона рублей, но точная сумма будет известна после проведения торгов.

Как сообщается в техническом задании на установку стационарных радаров, определены три места установки – электроопоры 195 и 200 на улице Менделеева, опоры 155 и 158 на Шакшинской дороге, и опоры 166 и 173 по пути в Затон на Новой дороге.

Помимо этого Госавтоинспекция указала на перспективные точки, где в дальнейшем будут смонтированы «скворечники»: на проспекте Октября – опоры 74 и 77 у универмага «Уфа», опоры 211 и 214 - у остановки транспорта «Горсовет» и опоры 374 и 393 - в конце проспекта перед Дежневским путепроводом.

Фотографии превысивших скоростной режим автомобилей в течение секунды попадут на сервер полка ДПС, а также в центральный офис республиканского ГИБДД на «программно-аппаратный комплекс для массовой печати и конвертирования». Отсюда конверты с штрафными квитками и фото машины-нарушителя разошлют по адресам лихачей.

Кстати, техническое задание предусматривает оснащение фоторадаров всепогодным инфракрасным прожектором, что позволяет камерам работать и днем, и ночью. Радары должны считывать до 98% номеров машин на скорости от 20 до 250 километров в час.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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