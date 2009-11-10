В Уфе появятся 12 фоторадаров измерения скорости

Помимо этого Госавтоинспекция указала на перспективные точки, где в дальнейшем будут смонтированы «скворечники»: на проспекте Октября – опоры 74 и 77 у универмага «Уфа», опоры 211 и 214 - у остановки транспорта «Горсовет» и опоры 374 и 393 - в конце проспекта перед Дежневским путепроводом.