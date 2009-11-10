Точно в сток. Уфимские нефтезаводы создали собственный круговорот воды.

Первичная очистка сточных вод проходит на установках механической очистки. Такие установки есть на каждом нефтезаводе уфимской группы. Процесс механической очистки выглядит так: сначала мутная нефтесодержащая жидкость отстаивается в резервуарах. Там она проходит через так называемые «нефтеловушки» и «песколовки», которые отделяют воду от нефтяных примесей и твердого осадка. Чуть позже эти твердые отходы после некоторых процедур превращают в обычный безвредный грунт. Через два-три года на нем уже зеленеет трава.