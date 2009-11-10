Точно в сток. Уфимские нефтезаводы создали собственный круговорот воды.

Компания «Система-Инвест», курирующая управление предприятиями башкирского ТЭКа, показала «МКС» систему очистных сооружений уфимских нефтеперерабатывающих заводов. По словам специалистов, здесь тщательно очищаются все промышленные стоки и талые воды. Они проходят множество ступеней очистки, и только 30 процентов отработанной технической воды возвращается в Белую, и по чистоте она не уступает речной воде.
- Как и любое производство, нефтезавод не может существовать без воды, она нужна почти на всех этапах переработки нефти, - поясняет Ильдус Фазлетдинов, начальник сервисного производства «Уфанефтехим», - однако бытует ошибочное мнение, что использованная техническая вода попросту сбрасывается в реку. На самом деле, большая часть этой воды в реку никогда не попадает.
- 70 процентов очищенной жидкости вновь возвращается в производство, это замкнутый цикл – заводы потребляют практически одну и ту же воду, - дополняет начальник участка очистных сооружений Дмитрий Долгин.
Первичная очистка сточных вод проходит на установках механической очистки. Такие установки есть на каждом нефтезаводе уфимской группы. Процесс механической очистки выглядит так: сначала мутная нефтесодержащая жидкость отстаивается в резервуарах. Там она проходит через так называемые «нефтеловушки» и «песколовки», которые отделяют воду от нефтяных примесей и твердого осадка. Чуть позже эти твердые отходы после некоторых процедур превращают в обычный безвредный грунт. Через два-три года на нем уже зеленеет трава.
Остальные этапы, которые специалисты называют «сепарация», «турбофлотация» и «центрифугирование», сводятся к тому, что из воды исчезают практически все посторонние примеси. При этом углеводороды, отделенные в ходе очистки, возвращаются в технологические процессы, а очищенная вода и дождевые стоки по внутренней системе коллекторов поступают на биологические очистные сооружения. Здесь вода обрабатывается микроорганизмами активного ила. В итоге она становится безвредной для природы и частично возвращается в реку.
- При биологической очистке с помощью активного ила из воды удаляются растворенные органические загрязнения. Очищенная вода нисколько не отличается от речной и не хуже той, которая поступает с реки на заводы, а по некоторым характеристикам даже превосходит её, - добавляет г-н Фазлетдинов.
- Контроль над очисткой заводских стоков очень строгий. Ежесуточно проводится не менее десятка различных анализов и отборов проб воды, - говорит Ильдар Гатиятуллин, начальник установки механических очистных сооружений. - Если к нам поступают стоки, загрязненные нефтепродуктами с концентрацией до 1000 мг/л, то на выходе с механической очистки их менее 10 мг/л. После биологической очистки концентрация нефтепродуктов в стоках снижается практически до нуля. Таким образом, на выходе мы получаем безопасные для природы сточные воды, практически ничем не отличающиеся по качеству от речной воды.
После механической очистки уровень загрязнений снижается в сотню раз. В руках начальника установки МОС Ильдара Гатиятуллина свежий отбор воды, прошедшей первичную очистку. Дальше эту жидкость направляют на биологическую очистку, чтобы окончательно обезвредить для окружающей среды.
Здесь ежесуточно перерабатывается более 40 тысяч кубометров грязной воды и ливневых стоков.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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