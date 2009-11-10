Спор между зампредом Арбитражного суда РБ и журналистами дошел до Страсбурга

Как всякая замкнутое и привилегированное сообщество, судейская корпорация стремится поглотить все больше сфер влияния, разрастаясь и узурпируя пространство ей не принадлежащее. В частности, судьи, по крайней мере, в Башкирии давно стали брать на себя не предусмотренные законодательством функции дознания и следствия. Демократическую норму УПК, позволяющую судам отменять возбуждение уголовного дела, в случае, если постановление появилось с нарушением процессуальных норм, сметливые служители Фемиды толкуют, так как им удобно. Сколько потенциальных преступников с толстой мошной еще на досудебном этапе следствия освободил в свое время от уголовного преследования Кировский суд Уфы, уже никто и сосчитать не берется. Обязанность судебной власти — исследовать доказательства по поступившим делам и выносить приговоры. Но судьи с легкостью отправляют коту под хвост многомесячную работу следователей, не задумываясь, что нарушают закон и выходят за рамки своих полномочий. Бизнес и теневики, кстати, легко могут найти дорожку к судьям, ведь большая часть рейдерских захватов совершается с благословления Фемиды. На самом высоком уровне признают, что мздоимство в судах стало одним из самых мощных коррупционных рынков в России. Судебная коррупция встроена в различные коррупционные сети, например, по развалу уголовных дел и по перехвату чуждого бизнеса. Понятно, что свидетели коррозии судейского корпуса никому не нужны.