С железнодорожником грипп поступил по-свински

Заболеваемость гриппом и ОРВИ жителей Башкирии по данным на 1 ноября на 23 процента превысила эпидемический порог, особенно среди взрослого населения - в 1,5 раза. По данным территориального Управления Роспотребнадзора, на 5 ноября в республике лабораторно подтверждено шесть случаев заболевания «свиным» гриппом.
В этой связи правительство РБ распорядилось выделить из республиканского бюджета еще 32 млн рублей на борьбу с эпидемией пандемического гриппа - 22 млн рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 млн рублей для закупки необходимого объема лекарств. Между тем, выявлены факты повышения фармацевтическими предприятиями цен на лекарства, а на отдельные виды медикаментов - на 62 процента. В этой связи глава регионального правительства потребовал от мэров городов и районов республики на местах обеспечить безупречную работу медучреждений и не допускать подобных фактов.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка и социальных учреждениях Уфы введен карантин. Для предотвращения эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в 22 школах республики осенние каникулы начались на неделю раньше, а из-за отсутствия более 20 процентов учащихся в школьных классах досрочно были распущены на каникулы три республиканских интерната, один класс в школах № 86 и №95. Для госпитализации больных развернуты дополнительные койки в трех городских больницах. Кроме того, во всех поликлиниках Уфы организована работа неотложной медицинской помощи в субботние, воскресные и праздничные дни.