С железнодорожником грипп поступил по-свински

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка и социальных учреждениях Уфы введен карантин. Для предотвращения эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в 22 школах республики осенние каникулы начались на неделю раньше, а из-за отсутствия более 20 процентов учащихся в школьных классах досрочно были распущены на каникулы три республиканских интерната, один класс в школах № 86 и №95. Для госпитализации больных развернуты дополнительные койки в трех городских больницах. Кроме того, во всех поликлиниках Уфы организована работа неотложной медицинской помощи в субботние, воскресные и праздничные дни.