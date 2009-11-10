Раиль Сарбаев: «Электронный документооборот снизит коррупцию в Регпалате»

- Это проблема не только Башкортостана, но и других крупных регионов России, - соглашается глава Федеральной регистрационной службы РФ Сергей Васильев. - Естественно, если люди приходят за справками, возникают большие очереди в регпалате. Но это и свидетельство того, что кризис практически не повлиял на развитие экономики в вашей республике, ничего не остановилось.