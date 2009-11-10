Новый учебный полигон МВД по РБ поможет противостоять терроризму

- Сегодня мы хотели продемонстрировать коллегам из силовых структур и антитеррористическому штабу готовность полигона к проведению тренировок сотрудниками специальных подразделений, - сказал главный милиционер Башкирии. - Отмечу, что этот полигон подготовлен для всех силовых структур. Практически в каждой из них есть специальные подразделения, которым остается только выполнять слаженные действия при угрозе теракта. Место предусмотрено для применения боевого оружия, а это очень важно. Еще одна уникальность площадки – компактность горно-лесистой местности. Самолетов и бомбардировщиков мы не применяем, так как не относим себя к чисто армейскому подразделению. Объект является одним из самых сложных на территории Российской федерации и соответствует всем нашим требованиям. Пройти такую полосу в одиночку невозможно – только в группе.