Новый учебный полигон МВД по РБ поможет противостоять терроризму

Погони на полигоне
- Хотелось, чтобы практика, полученная на этом полигоне, использовалась только в учебных целях, но в нашей жизни все предусмотреть нельзя, – отметил на церемонии открытия глава МВД по РБ, генерал-майор милиции Игорь Алешин.
В качестве учебных тренажеров на новой площадке установлен реальный пассажирский самолет АН-24, железнодорожный вагон и автобус. С их помощью бойцы спецназа смогут отрабатывать действия по освобождению заложников. Но главное достоинство башкирского полигона - специальная огненно-штурмовая полоса протяженностью более километра, включающая множество элементов подготовки.
Если безостановочными очередями и бесконечными взрывами в селе Бекетово уже давно никого не удивить, то такого количества женских восклицаний, которые раздавались на открытии учебно-тренировочного комплекса, местным жителям и работникам слышать еще не приходилось.
– Девчонки, пойдемте ближе - там так интересно! - обращалась ученица одной из милицейских школ к своим одноклассницам.
На полигоне действительно было на что посмотреть.
Сначала бойцы спецподразделений выступили в показательной программе, что стало лишь прологом к эффектному действу – прохождению специальной штурмовой полосы протяженностью 1300 метров, состоящей из 29 элементов: бетонных и кирпичных барьеров в два человеческих роста, натянутых над землей стальных канатов, длинной трубы коллектора, замкнутого пространства блиндажа, преград из колючей проволоки. Одно из препятствий на полигоне имитирует обычный уличный перекресток - с домами, тротуарами и проезжей частью. На этом объекте милиционеры в будущем смогут отрабатывать задержание преступников, а также освобождать заложников.
Чуть позже правоохранители продемонстрировали приемы самообладания в экстренной ситуации. Лежа под движущимся БТРом сотрудники спецподразделений должны были забраться на него на ходу.
Но по-настоящему девчонки-школьницы завизжали, когда увидели тактико-специальные учения групп боевого порядка. Большое количество бронетехники, стрельбы из автомата и искусственных подрывов, вынудило барышень отойти от полосы подальше. Но на новом полигоне зевать нельзя – тут все компактно: передвинувшись от одного объекта, сразу попадаешь к другому.
- Я видел много полигонов по всей России, – отметил руководитель УФСБ по РБ, генерал-майор Виктор Палагин. - Но именно этот считаю наиболее удачным и по расположению, и по приближенности к реальной ситуации. Готовиться здесь – одно удовольствие.
Один в поле – не воин
В центре нового полигона достойное место занимает самолет. По словам «омоновцев», этот АН-24, на котором красуется логотип уже давно не существующих «Башкирских авиалиний», для них хорошо знаком. В начале 90-х башкирский ОМОН летал на нем в Чечню.
Еще одним красочным штрихом к демонстрации возможностей нового пристанища для борьбы с террором должно было стать участие вертолета КА-226 авиаотряда МВД по РБ. Летательный аппарат передало министерству правительство республики в честь 90-летия со дня основания башкирской милиции. Он полностью оснащен для выполнения милицейских задач. По сценарию бойцы спецподразделений должны были десантироваться с вертолета, но погода внесла свои коррективы:
- Вертолет не применяли в связи с погодными условиями, – прокомментировал отсутствие на учениях боевой единицы Игорь Алешин. - Самое главное требование - исключить любой риск. Но в ближайшее время планируем продемонстрировать и высадку спецназа из вертолета. Площадка есть, и она полностью готова – ждем лишь погоды.
Кульминацией мероприятия стала демонстрация трех огневых рубежей. После осмотра выставки оружия и инженерно-саперного оборудования для гостей были организованы практические стрельбы из ручного пулемета Калашникова и снайперской винтовки Драгунова. Тут учащиеся милицейских классов проявили способности: заметно было, что даже девушки не впервые берут в руки настоящее оружие. А вот многих журналистов, принявших участие в мероприятии, сотрудники спецподразделений окрестили пацифистами. Мастера слова с оружием обращаться научились, но по мишеням попадать не спешили. И только присутствовавшие фотографы, для которых не привыкать смотреть в цель хотя бы из фотоаппарата, показали настоящий класс.
- Сегодня мы хотели продемонстрировать коллегам из силовых структур и антитеррористическому штабу готовность полигона к проведению тренировок сотрудниками специальных подразделений, - сказал главный милиционер Башкирии. - Отмечу, что этот полигон подготовлен для всех силовых структур. Практически в каждой из них есть специальные подразделения, которым остается только выполнять слаженные действия при угрозе теракта. Место предусмотрено для применения боевого оружия, а это очень важно. Еще одна уникальность площадки – компактность горно-лесистой местности. Самолетов и бомбардировщиков мы не применяем, так как не относим себя к чисто армейскому подразделению. Объект является одним из самых сложных на территории Российской федерации и соответствует всем нашим требованиям. Пройти такую полосу в одиночку невозможно – только в группе.
Пулевые маневры
- Теперь в бою будет легче? – поинтересовались мы у главы МВД по РБ Игоря Алешина.
- Безусловно. Особенно если будем чувствовать поддержку коллег из других силовых структур. Мы планируем отрабатывать все совместно, потому что и в жизни один в поле не воин. С сегодняшнего дня мы начинаем здесь подготовку спецподразделений всех силовых структур.
- Полигон полностью готов или планируются какие-то доработки?
- Функционально он готов полностью, но сегодня не было возможности увидеть в деле вертолетную площадку. Еще многие спрашивают, почему мы не положили здесь асфальт. Но ведь, если мы закатаем тротуарную плитку, то тут будет не полигон, а танцплощадка. Танкодром, тропа разведчика – все максимально приближено к боевым действиям. Из вновь созданных объектов отмечу штурмовую полосу.
- Местные жители уже привыкли к постоянным стрельбам и взрывам?
- Здесь поблизости только дачный кооператив, но в осенне-зимний период он не используется. И самое главное – полигон здесь был уже давно и пулеметными очередями тут никого не удивишь. В любом случае, все элементы безопасности предусмотрены – никто не пострадает. Ведь во время стрельб производится оцепление и оповещение. Если сейчас вы не видите никого на горе, это не значит, что с другой стороны она не оцеплена.
- Объект затратный?
- Точную сумму не назову, но отвечу так: большую часть работ выполняли своими силами и при поддержке предприятий и организаций республики.
- А где раньше отряды специального назначения проходили подготовку?
- Отряды спецназначения тренировались в здании отряда милиции, на других полигонах, а также в тирах, но приближенности к реальным действиям там не хватало. Отмечу, что здесь и раньше были полосы и несколько огневых рубежей, но все требовало качественного улучшения. Мы уделили большое внимание безопасности при выравнивании площадки, проводились масштабные земляные работы. Теперь здесь можно эффективно применять боевое оружие. Мы можем проводить абсолютно все виды стрельб и учений.
- Сотрудники ФСБ будут здесь тренироваться?
- Обязательно. Они и сегодня здесь присутствуют.
- Сами собираетесь поддерживать здесь форму?
- Конечно, ведь стрельба из автоматического оружия в закрытом тире невозможна и только на таком полигоне можно достойно практиковаться. Лучшего места не придумаешь, будь-то рядовой сотрудник или министр.
Андрей ЛОПАТА.