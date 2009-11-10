Лунгин демонизировал образ Ивана Грозного

Почему зритель верит в действия и поступки, в декорации, в каждый жест актера и каждый элемент костюма? Хотя бы потому, что представленное на экране для него - исторический фильм. Конечно, ученые, хорошо знакомые с теми временами, найдут к чему придраться, но те, кто скрупулезно того времени не изучал, будут готовы поверить. Все дело в том, что в этом кино очень много профессионального труда декораторов, гримеров и костюмеров.