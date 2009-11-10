Для милиции ее профессиональный праздник – не выходной

Стать спецназовцем может далеко не каждый. Для этого нужно иметь опыт службы в вооруженных силах, иметь отличную физическую подготовку и здоровье. Но самое главное – это выдержка, которая поможет выстоять и спокойно воспринять любую провокацию. Один из тестов при приеме – выдержать три боевых раунда против подготовленного противника.
- Неважно, умеешь ты драться или нет. Важно, чтобы воля к победе была. А вот страх перед синяками и ссадинами отсутствовал, – вспоминает свой приход в спецназ командир третьего боевого отделения ОМСН Азат Зарипов.
Биографию кандидата изучают очень тщательно: узнают о родственниках, друзьях и знакомых, вчитываются в характеристики с мест учебы, работы и службы. Причем не просто читают в отделе кадров принесенные бумаги, а проверяют и оперативными методами. Особые требования к интеллекту будущего бойца. Физические показатели можно подтянуть, а вот научиться быстро соображать не получится. Потом соискателей ждет последний экзамен - проверка на детекторе лжи. В среднем только один из трех кандидатов выдерживает «собеседование» с полиграфом.
- Такой строгий отбор, а не простой подбор людей в подразделения специального назначения позволяет поднять и поддерживать качество подготовки отрядов, - считает Азат Фаилевич.
Сам он в спецназе уже тринадцать лет, что говорит о многом. Ежедневно теоретическая и физическая подготовка. Почти все служебное и неслужебное время бойцы спецназа проводят на тренировках. Каждую секунду может поступить вызов на задержание особо опасных преступников, освобождение заложников или другую спецоперацию. Однако решение этих задач никогда не дается легко. Из всех милиционеров больше всего рискуют спецназовцы – это аксиома. Им чаще других приходится идти на нож или пулю, разминировать взрывные устройства, спасать людей.
- Моя специализация – штурмовик-высотник, - продолжает подполковник Зарипов, - Но вообще у нас взаимозаменяемость. Каждый при необходимости и сапер, и снайпер, и альпинист.
«Родной брат» спецназа, ОМОН, имеет несколько другую направленность. Это подразделение милиции общественной безопасности, а потому в мирной жизни оно должно обеспечивать безопасность массовых акций с участием большого количества людей и в случае чего оказать помощь другим подразделениям в ответственные моменты. Ни одно общественно значимое мероприятие не проходит без участия ОМОНа: будь то чемпионат по футболу или концерт популярной группы – всегда рядом тренированные и подготовленные парни, готовые действовать в самых критических и рядовых ситуациях хладнокровно и грамотно.
Заместитель командира отряда Фларит Галимов до своего прихода в милицию перепробовал все – от речного пароходства до заводского цеха. Казалось, судьба сама вела к подразделению, которое впоследствии стало смыслом его жизни.
- Меня, тогда инспектора штаба, вызвал командир отряда, - вспоминает Фларит Гильванович. - Сказал, что пришел приказ МВД России о создании инженерно-саперного подразделения. Потом помолчал и добавил: «Трое суток тебе на раздумья».
Галимов дал согласие уже на следующий день. Команду набирали в основном из ребят, служивших в Афганистане, Чечне, Югославии. К примеру, Раиль Ахмадеев, прошедший военную закалку в афганском Кандагаре, на долгие годы стал напарником и близким другом Галимова.
Первая командировка Фларита Гильвановича в составе сводного отряда башкирской милиции пришлась на первую Чеченскую кампанию – в 1995-м году. Чечня встретила башкирских милиционеров пустыми глазницами окон полуразрушенных домов. На улицах – ни души, опаленные огнем пустыри, кругом подорванная бронетехника, расстрелянные гильзы и аккуратно сформированные холмики земли – подготовленные к подрыву мины.
- В мирной жизни мы привыкли, что все оружие и боеприпасы под строгим учетом, - продолжает Фларит Галимов. - А здесь – стоило пройти по траншеям, и мы увидели почти весь арсенал, который был в то время на вооружении.
Врезался в память первый бой. И там, и тут вдруг стали взрываться снаряды, а с поля короткими перебежками, перемежая пулеметными очередями, наступали боевики. В танке всего три снаряда, а на весь отряд тогда был один ручной пулемет и один гранатомет. Пришлось отражать атаку из автоматов Калашникова.
Когда боевики стали отступать, тогда еще сержанты Фларит Галимов, Ирек Сагитов (теперь полковник милиции, командир башкирского ОМОНа), Раиль Ахмадеев и Андрей Иванюта начали преследование. Пошли опасно, под дождем пуль: справа стреляли свои, слева отстреливались боевики. В голове пульсировала мысль – как обойти противника, не дать уйти. Прошли около километра, и тут у наших ребят закончились патроны – в пылу боя они расстреляли весь запас. Боевики уходили на их глазах. Это был первый военный урок – нельзя расходовать весь арсенал. Сколько их было потом – десятки. Но первый бой запомнился на всю жизнь.
С тех пор на протяжении 14 лет командировки в Чеченскую республику не прекращаются. Одни приезжают, другие уезжают. Каждому из них есть что вспомнить, но поделиться пережитым способны далеко не все. «Орден Мужества» для Азата Зарипова как напоминание об обезвреженной банде чеченских боевиков, занимавшейся подрывами. Рядом медаль II степени «За заслуги перед Отечеством», и еще с десяток, заслуженных в опасных условиях. Перевалило за тридцать количество правительственных и ведомственных наград Фларита Галимова.
Наталья ТРУТНЕВА.
Пресс-служба МВД.