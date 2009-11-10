Для милиции ее профессиональный праздник – не выходной

Когда боевики стали отступать, тогда еще сержанты Фларит Галимов, Ирек Сагитов (теперь полковник милиции, командир башкирского ОМОНа), Раиль Ахмадеев и Андрей Иванюта начали преследование. Пошли опасно, под дождем пуль: справа стреляли свои, слева отстреливались боевики. В голове пульсировала мысль – как обойти противника, не дать уйти. Прошли около километра, и тут у наших ребят закончились патроны – в пылу боя они расстреляли весь запас. Боевики уходили на их глазах. Это был первый военный урок – нельзя расходовать весь арсенал. Сколько их было потом – десятки. Но первый бой запомнился на всю жизнь.