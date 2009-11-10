«Человек года» Ильвир Ахмеров: «Война закончилась, а привычка спасать осталась»

Водитель патрульно-постовой службы ишимбайского ОВД Ильвир Ахмеров в один из январских выходных отправился в село Макарово навестить родителей. Когда почти добрался, увидел зарево пожара. Ильвир, не раздумывая, забежал в горящий дом и вынес на руках соседа. 50-летний Анур Идрисов, в свое время работающий на ликвидации чернобыльской аварии, остался инвалидом и, не найдя себя в жизни, часто прикладывался к бутылке. Самостоятельно выбраться из полыхающего помещения он был не в состоянии.
К тому моменту на пожар сбежались многочисленные соседи, пытаясь унять огонь, кто ведром воды, кто тазом, а кто ковшом. Прежде чем войти в горящий дом, 25-летний милиционер выхватил у кого-то ведро и вылил на себя его содержимое. Комнаты были заполнены едким дымом – ничего не разглядеть. Двигаясь практически на ощупь, Ильвир обнаружил хозяина без сознания лежащим на диване. Только передав его в руки соседей, отважный парень скинул с себя и затоптал горящую куртку. И тут же… поспешил на тушение соседней постройки, на которую перекинулся огонь. По мнению пожарных, возможной причиной возгорания стала «пьяная» сигарета, с которой заснул немощный пенсионер. Мужчина, который вскоре оклемался, теперь ютится в подсобке сельпо, ожидая жилья, обещанного властями района.
В ишимбайском ОВД, где Ильвир работает полтора года, о геройском поступке водителя долго ничего не знали. Оказалось, что сам Ильвир попросил пожарных не отмечать в протоколе, что это он спас человека – так не хотел шумихи вокруг своего имени.
- Для нас неожиданным стал не сам отважный поступок – мы не сомневались, что Ильвир на него способен, а то, что он не стал рассказывать о произошедшем, - отмечают коллеги героя. - Парень действительно очень скромный – много говорить не любит.
Об этой истории знал только участковый, который и сделал новость достоянием общественности. Но Ильвир категорически не хочет общаться на эту тему, не желая примерять на себя образ героя.
- Мне совершенно не было страшно, когда я бросился спасать человека, - удивляется вопросу отважный правоохранитель. - А уже о том, что я совершаю геройский поступок, и мысли не было.
Ильвир вырос в многодетной семье. У парня две сестры и младший брат Ильнур, который также выбрал делом своей жизни профессию водителя, только трудится он в сельпо. К технике ребят пристрастил отец Исмагил, который много лет работал в селе шофером. Мать Тансылу трудится завхозом в макаровской школе. Соседи вспоминают, что Ахмеровы жили очень дружно, всегда были готовы прийти друг другу на помощь. Сам парень семьей еще не обзавелся, говорит, что пока рано.
Оказалось, что Ильвиру уже не раз приходилось спасать людей, правда, не в мирной жизни.
- С 2002 года я проходил срочную службу в Чечне, потом остался там по контракту еще на пять лет, - рассказывает он. - Меня привлекала военная романтика, вот и захотелось продолжить службу.
Из горячей точки парень вернулся награжденный нагрудными знаками «За отличие в службе внутренних войск МВД России» I и II степеней, «За службу на Кавказе» и «Участник боевых действий». Во время военных операций Ильвир не раз спасал сослуживцам жизни. Одного из них вытащил из горящего БТРа.
- Теперь и имени спасенного не вспомню, знаю, что парень – москвич, но с тех пор мы с ним ни разу не виделись. Вообще, многому я в Чечне научился, - неохотно вспоминает Ильвир. - Когда счет идет на секунды, раздумывать некогда - нужно спасать человека. Мне кажется, так поступил бы каждый. Вот и у меня также: война закончилась, а привычка спасать осталась.
Ильвир, неожиданно для самого себя ставший «Человеком года», от внимания к своей персоне растерялся. Да и как тут не впасть в ступор парню, приехавшему в Уфу из Ишимбайского района Башкирии: софиты, вспышки фотоаппаратов, назойливые вопросы. Но долго терзать репортерам он себя не позволил:
- Некогда мне, на работу надо – я ведь со смены отпросился, - отрезал герой и побежал к машине, готовой везти его в родной район.
Вика ЗВЕРЕВА.
Справка «МКС»
Два года назад на звание «Человека года» претендовали сразу два правоохранителя.
Старший дознаватель ОВД Уфимского района Акрам Кязимов сумел принять роды прямо в своем кабинете, перерезав новорожденному пуповину обычными канцелярскими ножницами. Так случилось, что на допрос вместе с подследственным явилась 23-летняя супруга на сносях. Вероятно, от пережитого стресса у дамы начались схватки. Акрам раньше работал фельдшером на «скорой» и в экстремальной для любого мужчины ситуации не растерялся. Благодаря доблестному милиционеру на свет появился здоровый мальчик весом 2600 и ростом 48 сантиметров. Случай беспрецедентный, и в роддоме, куда малыша, завернутого в милицейскую простынь, были поражены благополучным исходом этой истории.
Но статуэтку «Человека года» тогда получил другой милиционер. Зрители церемонии «Герой нашего времени» выбрали оперуполномоченного Калининского РУВД столицы Башкирии Тагира Кучарбаева, спасшего мальчика на озере Теплом. Шестиклассник Витя Шуляев с другом решил искупаться до начала купального сезона, и чуть не ушел на дно. Спас незадачливого ныряльщика старший сержант Кучарбаев, который вместе с коллегами по наряду патрулировал территорию озера Теплого. 25-летний страж порядка, не задумываясь, бросился в воду и вытащил захлебывающегося мальчишку.
- Навыков спасения на водах я не имел, но видел, как это делается, - рассказал нам Тагир. - Плаваю я только летом в родной деревне, что в Кармаскалинском районе, но мальчишку тогда вытащить сумел. Статуэтку «Героя» я отвез домой в деревню Чишмы – похвастаться перед односельчанами. Мама поставила ее на самое видно место - на комод, со словами: «Чтобы все видели, какого сына я вырастила».