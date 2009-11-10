«Человек года» Ильвир Ахмеров: «Война закончилась, а привычка спасать осталась»

К тому моменту на пожар сбежались многочисленные соседи, пытаясь унять огонь, кто ведром воды, кто тазом, а кто ковшом. Прежде чем войти в горящий дом, 25-летний милиционер выхватил у кого-то ведро и вылил на себя его содержимое. Комнаты были заполнены едким дымом – ничего не разглядеть. Двигаясь практически на ощупь, Ильвир обнаружил хозяина без сознания лежащим на диване. Только передав его в руки соседей, отважный парень скинул с себя и затоптал горящую куртку. И тут же… поспешил на тушение соседней постройки, на которую перекинулся огонь. По мнению пожарных, возможной причиной возгорания стала «пьяная» сигарета, с которой заснул немощный пенсионер. Мужчина, который вскоре оклемался, теперь ютится в подсобке сельпо, ожидая жилья, обещанного властями района.