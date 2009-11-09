Влиятельные братья дали мечети имя матери

- Приходилось тайком убегать со службы, где-то хитрить, где-то отпрашиваться, - вспоминает ведущая. - А работала я тогда заведующей столовой на Салаватском стекольном заводе. Если бы кто узнал, то работы лишилась бы однозначно. Обучал меня языку молодой узбекский имам, приехавший в Салават. Учиться намазу – непростое дело. Если человек сам для себя не решит придти к вере, то все уговоры напрасны. Тогда я осталась молодой вдовой с двумя детьми на руках, надо было во что-то верить, на что-то надеяться, и молитвы мне в этом помогали. Позже меня посватали за мужчину из этого села, который тоже овдовел. В Кинзебулатово живу уже 12 лет. За это время я выучила старушек молитвам и языку, и продолжаю этим заниматься. Муж Расуль тоже прикипел к мечети: работает здесь охранником, летом постоянно следил за клумбами, поливал каждый цветок. Я и 12-летнюю внучку Диану приучаю к религии. Когда она бывает на каникулах, раньше меня прибегает в мечеть и молится. Она утверждает, что именно вера помогает учиться на одни пятерки. «Фатиха» для нас – второй дом.