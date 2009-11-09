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Влиятельные братья дали мечети имя матери

9 ноября 2009, 05:18
Шестеро братьев возвели мечеть в родной деревне Кинзебулатово Ишимбайского района Башкирии. Новое духовное сооружение с ухоженной территорией стало не только украшением, но и настоящим культурным центром. На намазы собирается вся деревня, благодарная родственникам. Шагиевы весьма известные в республике люди - самый младший из братьев, Ахат - глава администрации Гафурийского района, Хайдар – возглавляет Стерлитамакский район, Галлий – директор предприятия «Стерлитамакское», Альберт – заслуженный артист Башкирии, Харис – много лет руководил Ишимбайским районом, а самый старший, Марс, - уже на пенсии.

На прошедшей церемонии «Герой нашего времени» Шагиевы стали номинантами на звание «Мецената года».

Шумиха вокруг мечети не нужна: главное, что благодарны нам были жители родного села, - объясняют братья Шагиевы.

Блестящие минареты мечети «Фатиха», которые венчает полумесяц, можно заметить издалека.

- Братья назвали мечеть в честь своей матери, - рассказывает старшая ведущая святого места Флюза Юмагулова. – Это была очень умная и добрая женщина. «Фатиха» – еще и название первой суры в Коране, именно с нее мы начинаем читать намазы.

Мечеть выросла в деревне всего за десять месяцев. Возводили ее всем селом.

- Кто землю ровнял, кто мусор убирал, кто материалы носил, - рассказывает Марс Шагиев.

Строительством руководил имам-хазрат мечети Сарваретдин Кутлумухаметов.

- Несмотря на свои 80 лет, бегал по стройке как мальчишка, воодушевленный новой идеей, - улыбается г-жа Юмагулова. – Иногда, не спал ночами. Одним словом – работал на износ.

Почти всю жизнь отрубив бухгалтером в колхозе Сарваретдин решил на пенсии посвятить жизнь Аллаху – стать имамом.

- Нужно обладать большим талантом, чтобы вести за собой людей, а этот дар у него ярко выражен, - вспоминает жительница Кинзебулатова Нурия Тимербулатова. - Больше 20 лет назад он стал первостроителем бревенчатой мечети в нашем селе. До этого мы молились либо в поле, расстилая коврики, либо в сельском клубе.

Теперь на территории старой мечети красуются три здания: молельный дом, медресе и халяльный магазин.

- В скором времени ожидаем открытие халяльной лавки – там будут продаваться разрешенные для мусульман продукты, - рассказывает Флюза. – Уже закуплены и установлены холодильные системы. А старую мечеть обложили кирпичом, и теперь это здание медресе.

В «Фатиху» съезжаются и жители окрестных деревень, с нетерпением ждущие пятницы – священного дня для мусульман.

- Мы стараемся как можно приветливее встретить и проводить прихожан, чтобы верующих не покидало желание снова и снова посещать нашу мечеть, - добродушно улыбается старшая ведущая. – Имам же каждому пришедшему уделяет персональное внимание.

Чтят эту традицию и братья Шагиевы, несмотря на занятость, собирающиеся в пятницу в полном составе. Сама же 70-летняя ведущая Флюра, начала изучать арабский язык и молитвы еще в 80-е годы.

- Приходилось тайком убегать со службы, где-то хитрить, где-то отпрашиваться, - вспоминает ведущая. - А работала я тогда заведующей столовой на Салаватском стекольном заводе. Если бы кто узнал, то работы лишилась бы однозначно. Обучал меня языку молодой узбекский имам, приехавший в Салават. Учиться намазу – непростое дело. Если человек сам для себя не решит придти к вере, то все уговоры напрасны. Тогда я осталась молодой вдовой с двумя детьми на руках, надо было во что-то верить, на что-то надеяться, и молитвы мне в этом помогали. Позже меня посватали за мужчину из этого села, который тоже овдовел. В Кинзебулатово живу уже 12 лет. За это время я выучила старушек молитвам и языку, и продолжаю этим заниматься. Муж Расуль тоже прикипел к мечети: работает здесь охранником, летом постоянно следил за клумбами, поливал каждый цветок. Я и 12-летнюю внучку Диану приучаю к религии. Когда она бывает на каникулах, раньше меня прибегает в мечеть и молится. Она утверждает, что именно вера помогает учиться на одни пятерки. «Фатиха» для нас – второй дом.

Все село Кинзебулатово очень признательно братьям Шагиевым, оставившим в наследие своей малой родине святыню.

- Коран гласит: тот, кто построит мечеть, после смерти им воздастся это, - поясняет Флюза. – Мы искренне в это верим.

Анастасия ЖИЛКИНА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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