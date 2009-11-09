Сильная духом учительница не помнит, как выглядит мир, но точно знает, что нужна ему

- С возрастом у меня стало закладывать уши, - жалуется учительница. – А для невидящего человека главное – звук, и когда начинаешь терять его направление, то легко можно заблудиться. С Мартой же я абсолютно спокойна, ни о чем не волнуюсь, как будто бы я зрячая. Единственное, зачем надо проследить – чтобы она не свернула в магазин рядом с нашим домом. Мы туда частенько заходим после работы, и продавцы угощают собаку чем-нибудь вкусненьким, вот и тянет Марту сначала в торговую точку.