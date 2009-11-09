Сильная духом учительница не помнит, как выглядит мир, но точно знает, что нужна ему

На шестой церемонии «Герой нашего времени» Дамира Батраченко получила статуэтку в номинации «Сильные духом».
Каждый день учитель берет с собой большую сумку с книгами для уроков на языке Брайля, в другую руку привычно ложатся палочка и собачий поводок. Сегодня главный помощник для педагога - лабрадор по кличке Марта, ставшая глазами Дамиры.
- С моей четвероногой помощницей мы вместе уже четыре года, - с любовью поглаживая псину, рассказывает Дамира Минишевна. – За это время мы стали очень близки: чувствуем настроение друг друга и подстраиваемся под него, чтобы не поссориться.
Чтобы с утра все успеть – собраться самой учительнице, покормить Марту, проделать знакомый путь до остановки и подняться в автобус, приходится вставать в пять утра. Когда на улице непогода и в салоне грязно, Дамира Минишевна выкупает два места, на одном расстилает коврик и сажает Марту.
- Сначала пассажиры возмущаются, но потом присматриваются к нашей ситуации и успокаиваются, - печально улыбается женщина. - А когда на улице сильный мороз или метель, мы позволяем себе поездку в такси.
В юности Дамира занималась спортом: каталась на коньках, лыжах. Эти навыки и ныне помогают женщине держать ориентацию в пространстве.
- С возрастом у меня стало закладывать уши, - жалуется учительница. – А для невидящего человека главное – звук, и когда начинаешь терять его направление, то легко можно заблудиться. С Мартой же я абсолютно спокойна, ни о чем не волнуюсь, как будто бы я зрячая. Единственное, зачем надо проследить – чтобы она не свернула в магазин рядом с нашим домом. Мы туда частенько заходим после работы, и продавцы угощают собаку чем-нибудь вкусненьким, вот и тянет Марту сначала в торговую точку.
Дрессировали будущую помощницу в специальной школе под Москвой, где готовят собак-поводырей.
- В течение двух недель мы привыкали друг к другу, - объясняет Дамира Минишевна. – А как уезжать, у собаки заболели ушки, и передо мной встал выбор: стоит ли брать ее собой. Когда представила, как псина больная и одинокая останется в вольере, у меня сжалось сердце, и решение было принято.
На поезд Москва-Уфа новых друзей провожал инструктор.
- Испугавшись большого количества незнакомых людей, в вагоне Марта стала лезть под лежанку - еле вытащила, чтобы она не обожглась об печку, - вспоминает учительница.
По документам собаку зовут Мантра, но хозяйку смутило столь специфичное имя.
- Мантра – это ведь слезная молитва у индусов, все равно, что «отче наш» у православных, - просвещает преподавательница. – Как же я буду идти по улице и кричать собаке: «Мантра!». Это неэтично. Вот я и переименовала ее в Марту.
Любимое лакомство для Марты, как и для любой собаки – мясо. На него благодарная хозяйка не жалеет денег, порой даже отказывая в чем-то себе.
- Например, без фруктов я могу обойтись, а вот оставить Марту без мяса – не могу, - улыбается Дамира. – Раньше баловала любимицу деликатесом намного чаще, теперь же только три раза в неделю. Иногда просыпаюсь среди ночи, послушаю, как она сопит и на душе становится так радостно, что не одна, что есть в квартире живая душа.
На уроке Марта преданно сидит рядом с хозяйкой, чтобы не мешать вести занятия, или дремлет, а на переменах с ней играют ученики младших классов.
- Дама она очень общительная, - продолжает преподавательница. – Как только переступает порог класса – делает обход: обнюхивает каждого ученика. На перерывах ребята не отходят от нее, а ей это такое количества внимания только в удовольствие. Одно время дети даже спорили, кому первым погладить собаку, но Марта не любит конфликтов – подходит и разнимает ребят, тычась в них мокрым носом.
Зрения Дамира лишилась еще в пятилетнем возрасте. Виной тому – эпидемии кори, оспы и полиомиелита, которые разом прошли по Башкирии в начале 50-х годов.
- Не было ни одного дома в нашей деревне Урзайбаш Буздякского района, в котором бы не болели дети, - рассказывает Дамира Минишевна. – При осмотре врачи сказали, что я абсолютно здорова, и не приняли никаких мер. Вечером я слегла с высокой температурой, а наутро у меня опухли глаза. В моей памяти всплывает только больница, болезненные уколы и московский госпиталь, в котором пролежала год.
После длительного лечения Дамиру устроили в Бирскую школу-интернат для слепых.
- В деревню я ездила только на летние каникулы: интернат стал для меня родным домом, - признается женщина. – Я с удовольствием вспоминаю этот период: нас учили видеть жизнь такой, какая она есть.
Слепая женщина с отличием окончила школу. Затем получила высшее математическое образование в Башпединституте. С тех пор уже 35 лет Дамира Батраченко дает уроки математики, алгебры и геометрии детям с нарушенным зрением.
- О профессии мечтала еще с детства, - рассказывает преподаватель. - Когда с подружками играли в школу, всегда выбирала роль учительницы. Мне казалось, что стоит лишь объяснить людям, как нужно правильно себя вести, и мир тут же станет добрее. Ведь все беды происходят почти всегда из-за того, что люди не хотят или не умеют понимать друг друга.
Программа по математике для незрячих такая же, что и для обычных детей, но система изучения гораздо сложнее: книги на Брайле, говорящие калькуляторы и множество других приспособлений: и алгебру, и геометрию дети изучают наощупь.
Но Дамира учит своих подопечных не только цифрам и сложным уравнениям. Прежде всего, она доказывает каждый день на личном примере, что слепота - не помеха для целеустремленного человека.
После уроков учительницу ждет не менее трудная дорога домой. Дамира почти не помнит, как выглядит этот мир, но точно знает, что нужна ему.
Жанна АНАСТАСОВА.