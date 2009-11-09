Не послать ли нам пловца

На прошедшей церемонии «Герой нашего времени» телекомпания «Вся Уфа» назвала парня лауреатом в номинации «Спорт без границ».
Крупнейшие международные соревнования среди глухих спортсменов проводятся поочередно по летним и зимним видам спорта раз в два года. В 2009 году в играх приняли участие около трех тысяч спортсменов из 85 стран мира.
- В Тайбее нас встретили очень тепло, - вспоминает чемпион. - Наша делегация была одной из самых больших - триста человек. Тяжело прошел процесс акклиматизации: было жарко, как в бане. Во время поездки было любопытно познакомиться с образом жизни местных жителей. Открытие соревнований в «стране фейерверков» было праздничным и красивым. Затем мне предстояла очень тяжелая борьба в заплывах с сильными конкурентами со всего света. Самым опасным соперником была команда Украины. У них сложилась хорошая школа плавания. Но в итоге все для меня закончилось успешно, я испытал огромную радость и волнение, когда в честь победы в Тайбее подняли флаг России. Сложно передать, какие чувства меня охватили – даже прослезился от радости. Я был счастлив и горд, что родился в любимой Башкирии.
В кабинете наставника Вадима - Рустема Каримова - звучит ДДТ. Юрий Шевчук поет: «Быть на этом пути - наша судьба! Ты не один, ты не один». Хотя спортсмен этих слов и не слышит, будучи инвалидом по слуху, но они как нельзя лучше выражают происходящее с парнем. Спорт стал для Вадима настоящим спасением, когда врачи объявили диагноз. В детстве мальчик отличался большой энергией, был подвижным и целеустремленным. Плавание, как идеальная форма реабилитации для глухих, открыло для ребенка новые возможности. В спорт Боровик пришел довольно рано - в восемь лет и сразу начал демонстрировать впечатляющие результаты. Параллельно он учился в Башкирском экономическом колледже, который окончил с дипломом программиста. Друзья по колледжу с улыбкой вспоминают, как Вадим круглый год являлся на пары после бассейна с мокрой головой. Сейчас Вадим - студент третьего курса факультета физкультуры БГПУ им. Акмуллы. В настоящее время он – рекордсмен России и Европы, а летняя Сурдолимпиада в Тайване стала первым его выступлением на международном уровне.
- Когда утихли эмоции после победы, мы с Вадимом определили стратегию на ближайшие годы, - говорит его тренер Рустем Каримов. - Эту медаль мы считаем лишь шагом к другой медали. Вадим стал чемпионом в эстафете, а потенциал у него большой. Поэтому к следующим Играм мы будем готовиться так, чтобы наш спортсмен мог побороться за золото в индивидуальной программе.
Пловец считает, что спорт помог ему преодолеть самого себя, свои неудачи и другие жизненные проблемы. Научил организованности, ответственности и собранности
- Плаванием и туристским многоборьем я начал заниматься благодаря моему первому наставнику и тренеру Ирине Чупиной. Сначала она привела нас, глухих малышей, в бассейн, затем научила ходить в походы, увлекла сплавом по рекам, заразила туризмом. С Ириной Александровной мы увидели подземный мир пещер, поднимались на горные вершины: Иремель, Ямантау. Так что в большой спорт я пришел из туризма, где научился не отступать, дружить и побеждать.
После победы в этом году Вадим поставил перед собой новую цель - поучаствовать в следующих Сурдолимпийских играх и победить в личном зачете, а так же ему хотелось бы успешно закончить учебу в БГПУ. В дальнейшем Боровик хочет стать тренером - самому научить глухих ребят заниматься спортом, никогда не сдаваться и побеждать.
- Для спортсмена, который стал чемпионом, самым волнительным моментом считается минута, когда звучит гимн его страны, - отмечает мама спортсмена Лия Вильевна. - Вадим сразу после победы почувствовал, что эта награда принадлежит не только ему. Это золото - результат работы, которую проделал спортсмен, его тренер, все окружающие. Награда принадлежит и чемпиону, его вузу, нашей республике и всей стране. Хочется верить, что золото, которое выиграл сын, в его спортивной карьере не последнее. Вадим очень энергичный и целеустремленный, он еще будет бороться за медали. Можно сказать, что в символическом смысле сбылось мое предсказание, ведь я с детства называла его «золотое солнышко».
Андрей ЛОПАТА.