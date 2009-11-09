Не послать ли нам пловца

В кабинете наставника Вадима - Рустема Каримова - звучит ДДТ. Юрий Шевчук поет: «Быть на этом пути - наша судьба! Ты не один, ты не один». Хотя спортсмен этих слов и не слышит, будучи инвалидом по слуху, но они как нельзя лучше выражают происходящее с парнем. Спорт стал для Вадима настоящим спасением, когда врачи объявили диагноз. В детстве мальчик отличался большой энергией, был подвижным и целеустремленным. Плавание, как идеальная форма реабилитации для глухих, открыло для ребенка новые возможности. В спорт Боровик пришел довольно рано - в восемь лет и сразу начал демонстрировать впечатляющие результаты. Параллельно он учился в Башкирском экономическом колледже, который окончил с дипломом программиста. Друзья по колледжу с улыбкой вспоминают, как Вадим круглый год являлся на пары после бассейна с мокрой головой. Сейчас Вадим - студент третьего курса факультета физкультуры БГПУ им. Акмуллы. В настоящее время он – рекордсмен России и Европы, а летняя Сурдолимпиада в Тайване стала первым его выступлением на международном уровне.