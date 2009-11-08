От всей Уфы до всей Башкирии. Городская телекомпания приходит на республиканские экраны.

– Теперь же мы боремся за зрителя не только с башкирским телевидением, но и с главными общероссийскими каналами, – продолжает г­н Альмухаметов. – Новости на «Всей Уфе» интересны не меньше чем федеральные выпуски. Например, по признанию столичных теленачальников, рейтинги «ТВ­Центра», где мы занимаем полтора часа времени, существенно поднимают именно наши, местные новости.