От всей Уфы до всей Башкирии. Городская телекомпания приходит на республиканские экраны.

До конца года уфимская телесеть окончательно утвердит позиции в четырех крупных башкирских городах – в Стерлитамаке, Нефтекамске, Ишимбае и Октябрьском, ну а со временем, как считает заместитель директора телеканала Азамат Альмухаметов, станет одной из главных станций Башкирии.
– Мы затягиваем республику в орбиту своих интересов, подключая города и районы к единому новостному полю, – пояснил «МКС» г-н Альмухаметов.
Ожидается, что к 2010 году аудитория «Всей Уфы» увеличится до 1,5 миллиона зрителей.
– Планы зрели давно, но начали осуществляться стремительно только сейчас – подешевел интернеттрафик, – объясняет г-н Альмухаметов.
Сигнал «Всей Уфы» в новые города вещания будет доставляться по интернету, а на местах распространяться через кабельную сеть. Техническую часть совместной вещательной кооперации обеспечивает компания «Уфанет». Смотреть «Всю Уфу» можно в кабельном социальном пакете «Уфанета», плюс в цифровом формате – в Оренбурге и Орске.
Экспансию в новые владения «Вся Уфа» ознаменовала ребрендингом. Компания «ЭгоДизайн» подготовила новое оформление главной студии канала и логотип.
– На новой эмблеме – собирательный образ городской птицы, принесшей на крыле новость, – рассказал пиарменеджер телеканала Павел Никифоров. – У утреннего эфира тоже будет новый облик.
Официальный день рождения телекомпании «Вся Уфа» исчисляется от даты начала вещания – 5 ноября 1999 года. Десять лет назад коллектив первой городской телестанции поставил себе задачу стать одной из самых смотрибельных телекомпаний.
– Теперь же мы боремся за зрителя не только с башкирским телевидением, но и с главными общероссийскими каналами, – продолжает гн Альмухаметов. – Новости на «Всей Уфе» интересны не меньше чем федеральные выпуски. Например, по признанию столичных теленачальников, рейтинги «ТВЦентра», где мы занимаем полтора часа времени, существенно поднимают именно наши, местные новости.
Теперь же, когда компания продвигается вглубь республики, «Вся Уфа» будет пополняться новостями и из других городов Башкирии. Теперь в программе «Спроси у мэра» на вопросы телезрителей станет отвечать не только уфимский градоначальник, но и сити-менеджеры других башкирских городов, где начинает вещать канал.
– Некоторые главы городов и районов с радостью идут на контакт, другие избегают камеры, – разводит руками Азамат Альмухаметов. – Мы десять лет критикуем городских чиновников Уфы. Возможно, это комуто не нравится. Но мы считаем, что критика – как инструмент в руках хирурга, болезненная, но необходимая процедура для городских чиновников, позволяющая решать многие проблемы.
Для журналистов «Вся Уфа» стала началом большой телекарьеры. За десять лет компания успела обзавестись своими талантливыми звездами, которые, к сожалению уже покинули стены канала. Например, Альфия Байбурина ныне работает в Москве на канале «СТС», Дмитрий Толмачев возглавляет бюро «Первого канала» в Красноярске, а Рустам Зарафутдинов пересел в кресло руководителя новостной службы башкирских «Вестей».
Досье «МКС»
Кто создавал компанию
Новое телевидение в Уфе открыли энтузиасты:
1. Сергей Авдонин считался на «Всей Уфе» лучшим телеоператором. Во время съемок праздничных гуляний на площади Ленина Сергея ктото толкнул, и он получил травму шейного позвонка. Камера на плече Авдонина весила около
2. Айрат Маннанов. Юрист по образованию, в телекомпании начинал с должности корреспондента. Сейчас Айрат – продюсер новостей. В новом телевизионном сезоне стал ведущим вечерних выпусков.
3. Азамат Альмухаметов – основатель канала.
4. Гузель Ибрагимова – основатель канала.
5. Дмитрий Ширяев – один из операторов телекомпании. Позже увлекся рекламными технологиями, создал свой собственный телевизионный слайдпроект «Прожиточный максимум».
6. Олег Ковзик – «Шумахер монтажного стола». Работает инженером видеомонтажа. Мастер своего дела! И тогда и сейчас – любимчик многих репортеров. По словам журналистов, сюжеты, смонтированные «Михалычем», получаются особенно интересными.
7. Альбина Прейс – один из первых корреспондентов телекомпании «Вся Уфа». Прошла обучение в Москве в школе «ИнтерНьюс» – там и осталась работать.
8. Айнур Ибрагимов, первый режиссер.
9. Андрей Пожалов – первый водитель телекомпании. Пришел из Госфилармонии. Ныне трудится в Конгрессхолле.
10. Тимур Биктимиров – первый компьютерный дизайнер телеканала. Любил работать по ночам. Знаменит надписью на футболке «Я не ел сырки».
11. Юля Останина – считается самым профессиональным журналистом телекомпании. С ней советуются даже редакторы. Начинала в отделе новостей, ныне ведет свой собственный проект на канале «Вся Уфа» и радио «Эхо Москвы».
В первый год существования канала зрители увидели это.
Год спустя, в 2000-м, оформление слегка изменилось.
В 2001-м произошла смена «телерубашки».
Эксперименты с дизайном продолжились в 2002 году.
В 2004-м свежее дыхание в облике новостей.
В 2007 году «Вся Уфа» сменила свое оформление.
В 2007-м появился новый логотип канала, который действовал до сегодняшних дней.
Открылась новая студия, через нее прошли сотни гостей прямых эфиров.
2009 год. Новое оформление канала.
Авторство компании «Эго Дизайн» и казанской студии «Седьмое небо».
Между тем…
Новый логотип компании: птица – вестник новостей, рамки вокруг – ее символическое движение, быстрое, но точное.
Второе значение птицы – символ чистого города. Автор Ирина Егорова («Эго Дизайн»).
Пиарменеджер канала Павел Никифоров показывает макеты вариантов нового символа «Всей Уфы».
Рабочие фирмы «ЭгоДизайн» заканчивают монтаж декораций новой новостной студии.
Студия символизирует светлую городскую среду, позитивные новости, а весь антураж ассоциируется с тенденцией сегодняшнего дня. А изломленный стол ведущих означает динамику бурной городской жизни.
Кстати…
Мало кто знает, что когда возникла необходимость в создании городского телеканала, новой медийной структуре долго не могли подыскать место в Уфе. В итоге новорожденной телекомпании отдали бывшее здание овощного магазина на улице Авроры, 25. Сегодня и представить невозможно, что современная, идущая в ногу со временем телестудия выросла на бывшем овощном складе.
По словам первых сотрудников «Всей Уфы», в помещениях телекомпании еще долго витал дух подгнивших корнеплодов. Но энтузиазм первопроходцев совершил чудо – первая городская телекомпания не только поднялась фактически на пустом месте, но и быстро стала одной из самых прогрессивных в России.
Гузель Ибрагимова, 1999 год.
Азамат Альмухаметов, 2000 год.
2001 год.
Рустам Зарафутдинов в 2003 году. Ныне возглавляет "Вести-Башкортостан".
Ирина Моторина в 2004м вела городские новости...
...сегодня возглавляет службу новостей канала.
Эльвира Агеева влилась в коллектив телекомпании «Вся Уфа» в 2006 году. Её основная профессия – визажист, но зрителям телеканала Эльвира запомнилась как ведущая прогноза погоды с очень приятным, «бархатным» голосом необычного тембра. Сейчас делает карьеру в Москве.
Спортивный обозреватель Ольга Королева (2006 год). Непрофессиональная ведущая, пришедшая на телеканал «Вся Уфа» из большого спорта – Ольга выступала за сборную России по фристайлу.
Дмитрий Толмачев в 2007 году также рассказывал о городских новостях, ныне возглавляет представительство «Первого канала» в Красноярске.
Арпине Додорян – корреспондент и ведущая информационной программы «Уфимское время». В 2006м начала работать репортером отдела новостей и очень скоро показала себя настоящим профессионалом. По отзывам коллег журналистов, Арпине – очень дружелюбный, отзывчивый и надежный человек.
Есть в десятилетней истории канала и трагические моменты. Продюсер Надежда Кадошникова работала в телекомпании с августа 2005 по май 2009 года.
Это был человек мощнейшей позитивной энергетики, «человек на 1000 Ватт». Вокруг неё все озарялось светом – самые капризные «звезды» начинали улыбаться, легко решались нерешаемые задачи, улаживались непреодолимые, казалось бы, проблемы… Идеальный продюсер, великолепный организатор, она отдавалась работе полностью.
Проекты, за которые она бралась, неизменно становились успешным. И при этом Надежда всегда оставалась в первую очередь человеком – добрым и порядочным, любящей матерью, прекрасным товарищем и очаровательной женщиной… Трагический случай в мае этого года, автокатастрофа, прервал эту яркую, светлую жизнь.
Но Надежда все равно остается с нами! Память о ней продолжает жить в ее проектах и в сердцах всех, кто знал и любил ее.
Подготовил Дмитрий КОЛПАКОВ.