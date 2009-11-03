За фото Хаматовой уфимец не пожалел 10 тысяч рублей

- У меня ведь двое детей, и я в ответе за их безопасность, - пояснила она. - Я водила даже микроавтобус, в котором было удобно перевозить коляски и велосипеды. К тому же с уважением отношусь к другим людям, с которыми делю дорогу. Я чувствую себя дискомфортно, когда сажусь к водителю, который пытается поразить мое воображение хамским стилем вождения. Сама люблю пропускать всех, несмотря на то, что всегда опаздываю. У меня даже поднимается настроение, когда я кому-то уступлю. Когда мне срочно нужно ехать на спектакль или негде припарковать автомобиль в центре, я пользуюсь услугами водителя.