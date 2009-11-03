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За фото Хаматовой уфимец не пожалел 10 тысяч рублей

3 ноября 2009, 23:22
Популярная актриса, побывавшая в столице Башкирии на минувшей неделе, презентовала местной публике автомобиль Toyota Prius третьего поколения. Звезда театра «Современник» прилетела из столицы за день до мероприятия, чтобы нанести визит в Республиканскую детскую клиническую больницу.

В дар онкологическому отделению, где лежат дети, страдающие лейкемией, Чулпан преподнесла аппарат «инфузомат».

- В клинике царит очень теплая атмосфера, мне очень понравилось, - отметила актриса. - Это было заметно по детям, по родителям и медицинскому персоналу. С ребятишками, которых постиг такой недуг, должны работать необыкновенные люди с чутким сердцем. Я убедилась, что в уфимской клинике трудятся как раз такие медики.

Приспособление, которое дозирует введение лекарственных жидкостей, было приобретено компанией «Тойота Центр Уфа».

- Уфимские бизнесмены ведут себя очень скромно, не афишируя свои благие дела, - отметила г-жа Хаматова. – Это довольно редкое и привлекательное качество.

Чулпан частый гость в детских больницах. Вместе с актрисой Диной Корзун, телеведущей Тиной Канделаки, другими российскими артистами и музыкантами она вошла в попечительский совет фонда «Подари жизнь», помогающего детям, больным раком крови. Деятельность началась с благотворительных концертов четыре года назад.

- Мы помогаем не только тем, что находим средства для какой-то операции, - продолжает Чулпан. - Еще мы стараемся встречать детей, приехавших на лечение в столицу, предоставлять им транспорт. Наш фонд помогает и детям из Уфы, которые часто прибывают в Москву.

Представляя Toyota Prius, актриса назвала новое авто «оптимистичным и экологичным» и призналась, что «ездить в нем спокойно и комфортно».

- За рулем этой машины я ежедневно получает невероятное удовольствие, - отметила Чулпан. - К тому же при длительном простаивании в московских пробках приятно осознавать, что твой автомобиль не загрязняет воздух.

У звезды довольно большой водительский стаж, к тому же она уже несколько раз меняла автомобили.

- Первые три мои машины были отечественного производителя. Потом возникли проблемы с позвоночником, и мне запретили водить машину без гидропривода. Тогда я и пересела на иномарку. К тому же я страдаю боязнью замкнутого пространства, поэтому, когда выбирала машину, особое внимание обращала на просторный салон.

Столичная гостья призналась, что она очень воспитанный и культурный водитель.

- У меня ведь двое детей, и я в ответе за их безопасность, - пояснила она. - Я водила даже микроавтобус, в котором было удобно перевозить коляски и велосипеды. К тому же с уважением отношусь к другим людям, с которыми делю дорогу. Я чувствую себя дискомфортно, когда сажусь к водителю, который пытается поразить мое воображение хамским стилем вождения. Сама люблю пропускать всех, несмотря на то, что всегда опаздываю. У меня даже поднимается настроение, когда я кому-то уступлю. Когда мне срочно нужно ехать на спектакль или негде припарковать автомобиль в центре, я пользуюсь услугами водителя.

34-летней актрисе в последнее время очень трудно совмещать кино, театр, благотворительную деятельность и воспитание двух дочек – Арины и Аси.

- Я давно не снимаюсь в кино, так как не удается везде и всюду успевать. Справляться со всем мне помогают любимые люди и друзья.

Во время самой презентации, срежиссированной специалистами «Бюро рекламы Горн», прошел благотворительный аукцион. Обладателем одного из лотов – портрета заезжей звезды – стал уфимец, не пожалевший за фото с автографом десять тысяч рублей. А уфимка Инна Никифорова, ставшая в этот вечер первой обладательницей Toyota Prius, в качестве бонуса получила фото со звездой.

Айгуль ХАФИЗОВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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