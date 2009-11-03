Водители Уфы задолжали гаишникам 18 миллионов рублей

Неплательщиком считается тот, кто после выписки штрафной квитанции пропустил 10 суток, отпущенных на обжалование действий инспектора в суде и месяц, отведенный на оплату. Если такой должник попадался гаишникам во время операции «Штраф», водителя доставляли в мировой суд.
- А уже мировой суд принимал решение – заставить неплательщика оплатить штраф в двойном размере или арестовать на 15 суток, - рассказывает старший инспектор административной практики ОГИБДД УВД Уфы Ильфат Субхангулов.
Если же водителя с неоплаченными штрафами задерживали в нерабочее время, то шофер дожидался прихода судьи в ближайшем отделении милиции.
Опытные автомобилисты советуют возить в машине оплаченные квитки, чтобы моментально предъявить их инспектору, обнаружившему вас в базе штрафников. Иногда информация из банков попадает в гаишные реестры с задержкой.
Если же вы потеряли квитанцию и не помните суммы штрафа нужно обратиться в отдел ГАИ, где предоставят такую информацию. Кстати, чтобы не заполнять самостоятельно банковскую квитанцию, на официальном сайте республиканского УГИБДД по адресу http://02.gibdd.ru/receipt.htm есть электронная форма, куда достаточно вбить данные, и распечатать готовую квитанцию со всеми реквизитами.