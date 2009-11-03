Водители Уфы задолжали гаишникам 18 миллионов рублей

Если же вы потеряли квитанцию и не помните суммы штрафа нужно обратиться в отдел ГАИ, где предоставят такую информацию. Кстати, чтобы не заполнять самостоятельно банковскую квитанцию, на официальном сайте республиканского УГИБДД по адресу http://02.gibdd.ru/receipt.htm есть электронная форма, куда достаточно вбить данные, и распечатать готовую квитанцию со всеми реквизитами.