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Водители Уфы задолжали гаишникам 18 миллионов рублей

3 ноября 2009, 23:15
Во время проведения операции «Штраф», которую организовали в столице Башкирии городские автоинспекторы, выяснилось, что уфимцы задолжали гаишникам 18 миллионов рублей. Сотрудники ГАИ выборочно останавливали водителей на улицах Уфы и «пробивали» по базе, выясняя, сколько штрафов за нарушение ПДД не заплатил каждый из них.

Неплательщиком считается тот, кто после выписки штрафной квитанции пропустил 10 суток, отпущенных на обжалование действий инспектора в суде и месяц, отведенный на оплату. Если такой должник попадался гаишникам во время операции «Штраф», водителя доставляли в мировой суд.

- А уже мировой суд принимал решение – заставить неплательщика оплатить штраф в двойном размере или арестовать на 15 суток, - рассказывает старший инспектор административной практики ОГИБДД УВД Уфы Ильфат Субхангулов.

Если же водителя с неоплаченными штрафами задерживали в нерабочее время, то шофер дожидался прихода судьи в ближайшем отделении милиции.

Опытные автомобилисты советуют возить в машине оплаченные квитки, чтобы моментально предъявить их инспектору, обнаружившему вас в базе штрафников. Иногда информация из банков попадает в гаишные реестры с задержкой.

Если же вы потеряли квитанцию и не помните суммы штрафа нужно обратиться в отдел ГАИ, где предоставят такую информацию. Кстати, чтобы не заполнять самостоятельно банковскую квитанцию, на официальном сайте республиканского УГИБДД по адресу http://02.gibdd.ru/receipt.htm есть электронная форма, куда достаточно вбить данные, и распечатать готовую квитанцию со всеми реквизитами.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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