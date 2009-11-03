В Башкирии составят списки всех бедных семей

Все нуждающиеся семьи в Башкирии занесут в единую базу. Этот «социальный» реестр понадобился для того, чтобы дети, проживающие с бедствующими родителями, не остались без господдержки. Стоимость создания такого проекта – четыре миллиона рублей. Подобные списки малоимущих уже существуют в Самарской и Челябинской областях.