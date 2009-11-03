В Башкирии составят списки всех бедных семей

- Для того, чтобы государственные деньги дошли до каждого нуждающегося, нужно создать систему оперативного выявления таких людей, - говорит глава башкирского правительства Раиль Сарбаев.
В республике успели поставить на учет свыше 16,2 тысяч бедных семей, где воспитываются более 132 тысяч ребят. 9,2 тысячам родителей уже оказывается помощь, такая как организация бытовых условий, содействие в трудоустройстве, реструктуризация долгов за жилищно-коммунальные услуги, материальные выплаты.
- Если родители сильно нуждаются, то дети оказываются беспризорными, - уверен г-н Сарбаев.
Кроме того, в Башкортостане зарегистрировано около 280 тысяч малоимущих семей, получивших в 2009 году различных пособий на сумму более 547 миллионов рублей.
Раиль Сарбаев подчеркнул, несмотря на кризис «в республике не сокращаются и не будут сокращены и в 2010 году расходы на социальную политику».