В Башкирии подвели итоги футбольного сезона

День башкирского футбола?
- Для первого сезона наша команда выступила неплохо, - подвел итоги главный тренер ФК «БИС-Динамо». - Чемпионат прошел в хорошем ритме. В зоне «Урал-Поволжье» без спадов выступила только одна команда – саранская «Мордовия», она и заняла первое место и вышла в первый дивизион. Перед нами же стояла задача войти в десятку сильнейших команд в зоне, и мы на одну позицию этот план даже перевыполнили, а могли быть в итоге даже и на седьмой строчке. Под конец сезона выпускали по пять-шесть футболистов, на которых сделаем ставку в будущем.
- Флер Фанзилович, что можете возразить тем, кто обвиняет уфимский клуб в участии в так называемых договорных матчах?
- Да, такая информация дошла и до меня. Несколько матчей команды не видел, но все есть на записях, и я их изучу. Не хотелось бы верить, что такие матчи возможны с участием уфимских игроков, но если все же выявим какой-то факт, то будут приняты серьезнейшие меры, вплоть до изгнания таких людей из футбола. Доказать будет сложно, но разбираться и анализировать будем. Договорные матчи – это самоуничтожение. В последних матчах после моего приезда могу ответственно заявить, что ничего подобного не было.
- В заявке вашей команды более тридцати человек – это не много?
- У нас было заявлено 32 человека с тем учетом, что более половины из них – это молодежь. Те, кто не проходил в состав на матчи второй лиги, попадал в заявку на первенство республики. Что касается будущего команды, то определенные контуры уже есть, но серьезных изменений не предвидится. Селекционная работа не будет заканчиваться ни на один день межсезонья. Очень важным моментом будет объявление планов и задач на будущий сезон, и самое главное – финансирование. С теми футболистами, на кого позарился «Горняк», мы в ближайшие же дни заключим контракты, потому что они нам и самим нужны, чего скрывать. Мы делаем акцент на своих - уфимских воспитанников, и будущая команда будет строиться вокруг них. Например, Ткачева и Хисамутдинова я считаю игроками уровня не первой лиги, а премьер-лиги. Но, если сами футболисты изъявят желание играть в той или иной команде, их придется отпустить. Насильно ведь мил не будешь. А тягаться в финансовом плане с тем же «Горняком» на данном этапе нам просто нереально. Все будет зависеть от желания самих футболистов.
- Восьмого ноября в Уфе пройдет так называемый день хоккея, кульминацией которого станет матч между «Салаватом Юлаевым» и нефтекамским «Торосом». Может ли что-то подобное состояться в Башкирии и в футболе?
- Идея очень хорошая, но нужна достойная организация. И принять такой праздник готовы как Уфа, так и Учалы. Эту мысль нужно развить и воплотить.
Дымовая завеса
Заместитель генерального директора по безопасности ФК «БИС-Динамо» Закий Бикбаев прокомментировал ситуацию, которая сложилась на нескольких матчах, когда на стадионе «Динамо» не было фанатов принимающей команды:
- В этом году мы предъявили особые требования для фанатов. Вторая лига – это не первенство республики и не любительский дивизион, а значит – требования выше. На первых порах фанаты наши просьбы выполняли, но появление нескольких лидеров привело к проблемам. Однажды был случай, когда один из «вожаков» фанатского движения демонстративно развернул свою группу и покинул стадион. Хотя кабинета министров РБ дал довольно четкое распоряжение на запрет проноса файеров на футбольные матчи. Раньше ребята проносили пиротехнические изделия, но рядом стояли ведра с водой. Но теперь вышел запрет, и мы обязаны выполнять постановление. Дымовые шашки так же исключены. Работа с фан-группой нам в следующем сезоне еще предстоит и, тут мы по примеру хоккея должны будем все организовать, и задачу выполним.
По словам заместителя директора ФК «Горняк» Юрия Азимова, на трибунах в Учалах никто из пришедших на футбол даже не курит, не говоря уж о каких-то массовых беспорядках. А под занавес сезона «Горняк» провел футбольную встречу вместе со своими фанатами:
- Для нас сезон прошел удачно. Наша задача была занять место не ниже прошлогоднего. Было все не очень гладко – произошел спад, но завершили сезон, думаю, достойно. Второе место для нас – хороший результат. Климат в команде у нас был хороший.
- Будет ли команда из Учалов, в случае предоставившейся возможности, выступать в первом дивизионе?
- Это дело времени, вопрос будет рассматриваться по окончании сезона во всех лигах российского футбола. Наш клуб даже после заверешния первенства в зоне «Урал-Поволжье» не прекратил поиски усиления состава. Мы готовы играть в первом дивизионе! Инфраструктура в Учалах процентов на 80 соответствует дивизиону выше. Оставшиеся двадцать мы доработаем до весны. В Учалах начинает строиться еще одно поле, а совсем скоро сдадим стадион для детей. Я считаю, что если нам идти в первый дивизион, то идти готовыми. А все предпосылки для этого есть. В ближайшие два-три месяца будет ясно, где мы в итоге начнем следующий чемпионат. Но пока что нам никто такого повышения в статусе не предлагал.
- Работа по приобретению кого-то из футболистов «БИС-Динамо» ведется?
- Не будем скрывать, такие наметки есть и приобретения из Уфы возможны. А раз усиление команды будет, значит, от кого-то из футболистов будем и отказываться. У нас команда возрастная, поэтому несколько молодых игроков, чтобы придать командной свежести, нам нужно. В следующем году будем стараться пройти весь сезон ровно. До десятого декабря постараемся определиться с очертаниями команды на будущий сезон.
- Возможно ли приглашение нынешнего тренера уфимской команды на пост наставника учалинского клуба?
- Я не против того, чтобы Флер Фахретдинов у нас поработал. Мы работаем на благо республики, и присутствие такого человека в любой команде принесет только пользу. По ходу закончившегося сезона мы довольно часто общались с представителями уфимского клуба. Все разговоры о вражде между клубами – это только разговоры. После удачно проведенных матчей мы всегда поздравляли друг друга, а так же не стеснялись обмениваться опытом и перенимать что-то хорошее.
- Идея создания в Учалах футбольного дубля «Горняка» воплощается в жизнь?
- Безусловно, в следующем году в третьем дивизионе будет играть резервная команда «Горняка», составленная только из игроков башкирского футбола. Если из этой команды в «основе» в год будет заигран на постоянной основе хотя бы один футболист, значит, сезон для этой команды прошел не зря.
Начальник учалинской команды Виктор Хайдаров прокомментировал смену тренеров в «Горняке» по ходу сезона:
- Сравнивать двух тренеров неэтично, потому что каждый из них – это личность. Оба тренера внесли свою лепту в результат команды, и я не мог не поблагодарить и того и другого. Ротация тренеров – это та действительность, от которой никуда не денешься. Если мы в итоге выполнили задачу на сезон, значит, поступили верно. Самое главное, мы предстали командой, способной решать серьезные задачи с любым тренером.
- Можете озвучить бюджет учалинской команды?
- Смета еще не подсчитана, но можем привести такой пример: у саратовского «Сокола» бюджет в разы больше нашего, а итоговое место - одиннадцатое. То есть много таких команд, где игроки получают как минимум в два раза больше, чем в нашей, а результата не дают.
Андрей ЛОПАТА.
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ
Председателю судейского комитета Федерации футбола РБ Ильдусу Биглову в этом сезоне удалось поработать как в матчах высшего эшелона российского футбола – Премьер-лиге, так и в низших лигах. Известный российский арбитр поделился своим мнением об уровне футбола во втором дивизионе:
- Вторая лига – это переход от футболистов-любителей к профессионалам. Считаю, что уровень зоны «Урал-Поволжье» неплохой, потому что до последнего момента не было известно, кто займет места со второго по шестое. Те игры, которые я увидел в нашей зоне как зритель и как судья, подтверждают, что здесь футболисты берут свое если не технико-тактическим мастерством, то хотя бы желанием – по полю бегают с горящими глазами, мяч бессмысленно не перекатывают, а стараются играть в футбол. Например, команда «Горняк» была предельно мобилизована для решения высоких задач. «Башинформсвязь-Динамо» в последних четырех играх выдал хороший результат и занял место в десятке лучших.