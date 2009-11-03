В Башкирии подвели итоги футбольного сезона

- У нас было заявлено 32 человека с тем учетом, что более половины из них – это молодежь. Те, кто не проходил в состав на матчи второй лиги, попадал в заявку на первенство республики. Что касается будущего команды, то определенные контуры уже есть, но серьезных изменений не предвидится. Селекционная работа не будет заканчиваться ни на один день межсезонья. Очень важным моментом будет объявление планов и задач на будущий сезон, и самое главное – финансирование. С теми футболистами, на кого позарился «Горняк», мы в ближайшие же дни заключим контракты, потому что они нам и самим нужны, чего скрывать. Мы делаем акцент на своих - уфимских воспитанников, и будущая команда будет строиться вокруг них. Например, Ткачева и Хисамутдинова я считаю игроками уровня не первой лиги, а премьер-лиги. Но, если сами футболисты изъявят желание играть в той или иной команде, их придется отпустить. Насильно ведь мил не будешь. А тягаться в финансовом плане с тем же «Горняком» на данном этапе нам просто нереально. Все будет зависеть от желания самих футболистов.