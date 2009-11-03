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Страховщик известной фирмы наживался на откатах за выплату денег по «КАСКО»

4 ноября 2009, 00:08
Сотрудника страховой фирмы «УралСиб», вымогавшего у клиентов деньги за оформление документов по программе «КАСКО», разоблачили чекисты Башкирии. 39-летний Марсель Шайдулин, трудившийся старшим специалистом в отделе, призванном выявлять мошенничество со страховкой, похоже, зарабатывал на откатах от сумм, которые выплачивались пострадавшим в авариях.

Так, у одного из клиентов, которому по «КАСКО» полагалось отдать более 150 тысяч рублей, старший специалист потребовал 20 тысяч деревянных «за ускорение процесса». Г-н Шайдуллин назначил клиенту встречу в своей машине у восьмого корпуса УГАТУ, неподалеку от здания уфимского филиала страховой группы «УралСиб».

Вымогатель, вероятно, никогда не сталкивался с отпором, и граждане безропотно несли мзду, надеясь избавиться от волокиты с оформлением нужных документов. Но владелец иномарки, которому по закону полагалась выплата немалой суммы, решил не расставаться с деньгами и прямиком отправился в УФСБ по РБ.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе башкирского управления федеральной службы безопасности, страховщика-вымогателя задержали с поличным при получении взятки в 20 тысяч рублей в собственном автомобиле. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), он находится под подпиской о невыезде. В случае, если суд признает работника известной страховой фирмы виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

В страховой группе «Уралсиб» уверяют, что в должностные обязанности Шайдуллина не входило принятие решений о выплатах страховки тому или иному лицу. И если эта информация подтвердится, тогда мужчину обвинят еще и в мошенничестве.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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