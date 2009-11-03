Страховщик известной фирмы наживался на откатах за выплату денег по «КАСКО»

Так, у одного из клиентов, которому по «КАСКО» полагалось отдать более 150 тысяч рублей, старший специалист потребовал 20 тысяч деревянных «за ускорение процесса». Г-н Шайдуллин назначил клиенту встречу в своей машине у восьмого корпуса УГАТУ, неподалеку от здания уфимского филиала страховой группы «УралСиб».
Вымогатель, вероятно, никогда не сталкивался с отпором, и граждане безропотно несли мзду, надеясь избавиться от волокиты с оформлением нужных документов. Но владелец иномарки, которому по закону полагалась выплата немалой суммы, решил не расставаться с деньгами и прямиком отправился в УФСБ по РБ.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе башкирского управления федеральной службы безопасности, страховщика-вымогателя задержали с поличным при получении взятки в 20 тысяч рублей в собственном автомобиле. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), он находится под подпиской о невыезде. В случае, если суд признает работника известной страховой фирмы виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.
В страховой группе «Уралсиб» уверяют, что в должностные обязанности Шайдуллина не входило принятие решений о выплатах страховки тому или иному лицу. И если эта информация подтвердится, тогда мужчину обвинят еще и в мошенничестве.