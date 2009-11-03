Страховщик известной фирмы наживался на откатах за выплату денег по «КАСКО»

Как сообщили «МКС» в пресс-службе башкирского управления федеральной службы безопасности, страховщика-вымогателя задержали с поличным при получении взятки в 20 тысяч рублей в собственном автомобиле. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), он находится под подпиской о невыезде. В случае, если суд признает работника известной страховой фирмы виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.