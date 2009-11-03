Покупатель отсудил деньги за отсутствие снега

В ноябре прошлого года мужчина заплатил в кассу турфирмы аванс пребывание на горнолыжном курорте Челябинской области «Завьялиха» - 15 тысяч рублей, надеясь отдаться зимнему виду спорта в январе. Но перед самой поездкой узнал, что горнолыжная трасса из-за аномально теплой погоды осталась без снега и не пригодна для катания. Турист попытался расторгнуть предварительный договор и вернуть задаток, но коммерсанты заупрямились, требуя, чтобы поездка состоялась в любом случае. Кстати, все туристические фирмы, получив деньги, настаивают на обязательном вояже и убеждают покупателей, что средства не возвращаются, иногда даже прописывая такие нормы в договоре. На самом же деле тур-агентства перекладывают на плечи клиентов свои проблемы по поиску новых туристов. Но чаще всего, не сумевший отправиться в поездку, действительно находит друзей или родственников, способных воспользоваться услугой.
Однако в республиканском Роспотребнадзоре считают эти установки тур-операторов нарушением прав потребителей. Оказывается, согласно закону, покупатели туристических путевок в любой момент имеют право вернуть задаток и расторгнуть договор.
С помощью специалистов ведомства, горнолыжник, не пожелавший отправляться кататься на трассу без снега, отсудил у «Отдыха без границ» полную стоимость путевки – 40 тысяч рублей. Не желающую соблюдать права потребителей фирму суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.