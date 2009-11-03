Покупатель отсудил деньги за отсутствие снега

В ноябре прошлого года мужчина заплатил в кассу турфирмы аванс пребывание на горнолыжном курорте Челябинской области «Завьялиха» - 15 тысяч рублей, надеясь отдаться зимнему виду спорта в январе. Но перед самой поездкой узнал, что горнолыжная трасса из-за аномально теплой погоды осталась без снега и не пригодна для катания. Турист попытался расторгнуть предварительный договор и вернуть задаток, но коммерсанты заупрямились, требуя, чтобы поездка состоялась в любом случае. Кстати, все туристические фирмы, получив деньги, настаивают на обязательном вояже и убеждают покупателей, что средства не возвращаются, иногда даже прописывая такие нормы в договоре. На самом же деле тур-агентства перекладывают на плечи клиентов свои проблемы по поиску новых туристов. Но чаще всего, не сумевший отправиться в поездку, действительно находит друзей или родственников, способных воспользоваться услугой.