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Покупатель отсудил деньги за отсутствие снега

4 ноября 2009, 00:14
В Башкирии все больше обычных людей одерживают победу над недобросовестными продавцами услуг и товаров. Обманутые покупатели смело обращаются в суд, а Фемида встает на сторону облапошенных клиентов. Так один из мировых судов Уфы принял решение взыскать с турфирмы «Отдых без границ» полную стоимость путевки, которую не сумел использовать уфимец.

В ноябре прошлого года мужчина заплатил в кассу турфирмы аванс пребывание на горнолыжном курорте Челябинской области «Завьялиха» - 15 тысяч рублей, надеясь отдаться зимнему виду спорта в январе. Но перед самой поездкой узнал, что горнолыжная трасса из-за аномально теплой погоды осталась без снега и не пригодна для катания. Турист попытался расторгнуть предварительный договор и вернуть задаток, но коммерсанты заупрямились, требуя, чтобы поездка состоялась в любом случае. Кстати, все туристические фирмы, получив деньги, настаивают на обязательном вояже и убеждают покупателей, что средства не возвращаются, иногда даже прописывая такие нормы в договоре. На самом же деле тур-агентства перекладывают на плечи клиентов свои проблемы по поиску новых туристов. Но чаще всего, не сумевший отправиться в поездку, действительно находит друзей или родственников, способных воспользоваться услугой.

Однако в республиканском Роспотребнадзоре считают эти установки тур-операторов нарушением прав потребителей. Оказывается, согласно закону, покупатели туристических путевок в любой момент имеют право вернуть задаток и расторгнуть договор.

С помощью специалистов ведомства, горнолыжник, не пожелавший отправляться кататься на трассу без снега, отсудил у «Отдыха без границ» полную стоимость путевки – 40 тысяч рублей. Не желающую соблюдать права потребителей фирму суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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