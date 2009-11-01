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В виртуальное пространство можно бесплатно проникнуть… через автобусы

1 ноября 2009, 23:08
Высокотехнологическое новшество ввел на своих автобусах главный государственный перевозчик Башкирии «Башавтотранс». Теперь в уфимских государственных автобусах можно пользоваться интернетом. Причем, вход в мировую паутину абсолютно бесплатный – достаточно заплатить за билет. Школьники и студенты, да и просто продвинутые люди могут в течение всей поездки зависать в сети благодаря доступу, который обеспечивает компания «Сотел».

При определенных условиях скорость работы сети превышает 100 Мбит/сек, и каждый владелец смартфона, КПК, PSP и ноутбука может рассчитывать на качественную «халявную» связь.

Как рассказали «МКС» в «Башавтотрансе», wi-fi установлен в автобусах самого востребованного студентами маршрута № 51. Эти пассажирские машины идут через весь город от 17-ой больницы, по проспекту Октября до Зеленой Рощи. По пути следования автобусов с бесплатным выходом в сеть расположены все значимые вузы Башкортостана. Автобусы на этой линии работают целый день, как впрочем, и новая услуга для пассажиров – бесплатный беспроводной интернет. Число автобусов с системой wi-fi планируется увеличивать, а в будущем попасть в мировую паутину через пассажирские машины «Башавтотранса» можно будет и в других городах республики.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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