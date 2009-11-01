В виртуальное пространство можно бесплатно проникнуть… через автобусы

Как рассказали «МКС» в «Башавтотрансе», wi-fi установлен в автобусах самого востребованного студентами маршрута № 51. Эти пассажирские машины идут через весь город от 17-ой больницы, по проспекту Октября до Зеленой Рощи. По пути следования автобусов с бесплатным выходом в сеть расположены все значимые вузы Башкортостана. Автобусы на этой линии работают целый день, как впрочем, и новая услуга для пассажиров – бесплатный беспроводной интернет. Число автобусов с системой wi-fi планируется увеличивать, а в будущем попасть в мировую паутину через пассажирские машины «Башавтотранса» можно будет и в других городах республики.