СТС открывает ноябрь двумя премьерами

Путь героев реалити-шоу «Неоплачиваемый отпуск» лежит из Северной столицы в город Владивосток. Семью ждут самые удивительные и необычные места родной страны, неожиданные знакомства, бытовые проблемы, масса приключений и новых эмоций. Герои проекта – реальные люди с реальной историей. Олег Попов родом из Питера, его жена Лена Орлова – из Владивостока. Оба – бывшие КВНщики: Лена играла за сборную Владивостока, Олег когда-то играл за сборную Питера вместе с Михаилом Шацем, а потом работал в банке. Олег увез любимую на свою родину, обещая достойную жизнь, любовь и путешествия. В семье появился малыш. И вдруг в стране случился финансовый кризис, глава семьи остался без работы. Лена принимает решение взять ситуацию в свои руки и ехать к ее маме. Олег предлагает отправиться из Питера во Владивосток на машине. Они мечтают хорошо провести время, а заодно показать сыну просторы нашей необъятной страны. Так появилась идея не только самой поездки, но и телевизионного проекта. Сняв «пилот» Олег и Лена принесли запись на канал СТС. Продюсерам телеканала реалити-шоу понравилось: неоплачиваемый отпуск питерской семьи стал оплачиваемым.