СТС открывает ноябрь двумя премьерами

В «Большом городе» компания молодых, но уже знаменитых друзей по воскресеньям собирается в своем любимом кафе, чтобы в эфире СТС показать друг другу и всем желающим, что им удалось сотворить на этой неделе. Каждый сюжет – специально подготовленная акция, взлом окружающей действительности, проверка общества на прочность. Им неинтересно теоретизировать и пережевывать новостные поводы, они не хотят просто наблюдать. Им интересно самим создавать новости, влиять на действительность и смотреть, что получится.
- Мы продолжаем экспериментировать в жанре infotament, чтобы привлечь активного молодого жителя большого города, - рассказывает генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. - Перед творческой командой стоит задача сделать программу, одновременно похожую и на «Взгляд», и на сериал «Друзья». Темы программы должны быть актуальными и касаться того, чем живет современное общество. Такого на СТС еще не было.
В ближайших сюжетах Татьяна Арно примет участие в конкурсе Грушинского бардовского фестиваля с песней, написанной специально для нее. Ирена Понарошку смастерит робота, который может ехать только вперед и должен добраться до пункта назначения с помощью прохожих. Роман Волобуев и Елена Ванина решили снять кинофильм «Три поросенка» и ищут актера на главную роль. Стас Ярушин в роли серьезного журналиста, ходит на различные пресс-конференции и задает самые неожиданные вопросы. В Краснодаре живут люди, которые пересняли фильм «Бойцовский клуб» в духе Мишеля Гондри (с использованием подручных средств вместо дорогих киношных эффектов). Андрей Лошак встретился с краснодарскими режиссерами и принял участия в съемках нескольких эпизодов. Ольга Шелест разруливает столичные пробки с помощью передвижной радиостанции. Татьяна Арно и Кирилл Иванов сделали свои дорожные знаки и вышли на улицу с тем, чтобы проверить реакцию водителей. Ирена Понарошку играет в викторину с известными экстрасенсами. Стас Ярушин раздает деньги на улицах города.
Путь героев реалити-шоу «Неоплачиваемый отпуск» лежит из Северной столицы в город Владивосток. Семью ждут самые удивительные и необычные места родной страны, неожиданные знакомства, бытовые проблемы, масса приключений и новых эмоций. Герои проекта – реальные люди с реальной историей. Олег Попов родом из Питера, его жена Лена Орлова – из Владивостока. Оба – бывшие КВНщики: Лена играла за сборную Владивостока, Олег когда-то играл за сборную Питера вместе с Михаилом Шацем, а потом работал в банке. Олег увез любимую на свою родину, обещая достойную жизнь, любовь и путешествия. В семье появился малыш. И вдруг в стране случился финансовый кризис, глава семьи остался без работы. Лена принимает решение взять ситуацию в свои руки и ехать к ее маме. Олег предлагает отправиться из Питера во Владивосток на машине. Они мечтают хорошо провести время, а заодно показать сыну просторы нашей необъятной страны. Так появилась идея не только самой поездки, но и телевизионного проекта. Сняв «пилот» Олег и Лена принесли запись на канал СТС. Продюсерам телеканала реалити-шоу понравилось: неоплачиваемый отпуск питерской семьи стал оплачиваемым.