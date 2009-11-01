Приемного малыша убил родной сын патронатных родителей

Правда, пока Марселя Сафаргалеева обвиняют в убийстве по неосторожности по ч.1 ст.109 УК РФ. Парень, якобы не желал смерти приемышу, когда толкнул его ладонью правой руки. Но от удара взрослой пятерни сирота отлетел назад, ударился головой об стол и потерял сознание. Как потом установит экспертиза, малыш погиб, получив тяжелую черепно-мозговую травму именно от этого удара. Любопытно, что находившиеся в доме родные дети приемных родителей, пытались привести в чувство малыша и даже закрасили тональным кремом расплывавшийся на его личике синяк. Но, так и не сумев вернуть Матвея к жизни, вызвали «скорую». В Кушнаренковской больнице обнаружили на теле мальчика многочисленные синяки и кровоподтеки, рваную рану подбородка, порезы на половом члене, множественные ушибы на руках и ногах. Проверка прокуратуры установила, что не только Матвей, но и еще четверо приемных детей в этой семье постоянно подвергались побоям. После проверки две чиновницы опеки лишись своих кресел, а 11 получили выговоры. Теперь возмездие настигнет и неосторожного убийцу. Правда, в случае, если суд признает его виновным, Марселю Сафаргалееву грозит не более трех лет лишения свободы.