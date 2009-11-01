Певица Нино Катамадзе: «Войну Грузии и России мне помогла пережить музыка»

«Мужа я вымолила у Бога»
Интересно, что Нино поет не только на грузинском и английском языках. Часто на сцене она входит в состояние творческого транса и начинает издавать какие-то непонятные звуки. Кроме того, за годы работы у нее сложилось несколько традиций, которые она старается не нарушать. Например, на собственные концерты дама надевает только те украшения, которые сделал ее отец-ювелир. Нино считает элегантные серьги из белого золота своим талисманом. Иногда она берет на сцену платок своей давно умершей бабушки Гулико.
– Я была ее любимой внучкой, - вспоминает артистка. – Моя бабушка просто потрясающая женщина, воспитавшая 14 внуков и правнуков.
Сама же певица не скрывает, что семья – главное в ее жизни.
– Я так долго искала свою вторую половину и вот наконец-то нашла, - объясняет Нино. - У нас родился сынок Николас и мы очень счастливы. Кстати, своего мужа Давида я вымолила у Бога. Я часто молилась перед иконой Николая Чудотворца и очень просила подарить мне любовь. Не прошло и двух недель, как я встретила своего человека. Я тогда поранила ногу и пошла на прием к врачу, который и стал моим мужем. Сына, кстати, я назвала в честь Николая Чудотворца.
- Как совмещаете гастроли и семейную жизнь?
- После родов я позволила себе немного отдохнуть, а вот во время беременности у меня был огромный тур, который я не стала прерывать. Мы отыграли сорок концертов в совершенно разных городах и, кроме того, я записала альбом с оркестром. Для меня важен вопрос как остаться настоящей и интересной, а вовсе не моя популярность.
«На полный желудок никогда не пою»
- Труднодоступные города не пугают?
- Дорогая моя, в стране происходит столько всего страшного, что нас ничем не напугать. Если ты думаешь только о себе, то можешь закончить мгновенно. Мне очень сложно приезжать в Россию - гораздо проще добраться до Европы, но я не хочу, чтобы у моих слушателей было чувство, будто я о них забыла. Мы не прекращаем служить добру и не отказываемся от концерта, даже если в населенный пункт сложно добраться.
- Музыка может нести политический подтекст?
- С помощью песен люди высказывают свой протест. Мне непросто было пережить войну Грузии и России, но музыка помогла остаться самой собой, укрепить себя. Я думаю, что джаз или любой другой жанр помогает высказаться, освободиться от каких-то мыслей. Мы стараемся стоять выше социальных проблем, хотя и нас они постоянно касаются. Я прекрасно помню, как над моей родиной проносились самолеты и взрывались снаряды, но, тем не менее, я не перестала давать концерты в России, потому что в этой жизни мы ни от чего не застрахованы.
- Правда, что вы записываете альбомы исключительно в присутствии всей группы?
- Мы всегда записываемся вместе, а не по очереди, как иногда делают мои коллеги. Что за фигня, скажи, пожалуйста? Все дело в том, что мы никогда не знаем, как и что именно будем играть. А как по-другому? Пусть наши записи звучат немного кустарно, но зато они с душой, делаются на одном дыхании. Мне кажется живое творчество и живая запись намного лучше чем, скажем, поехать в Лондон, потратить там огромные деньги на запись, а потом три года не иметь средств даже на еду.
- Музыкант должен быть голодным?
- Мы всегда голодны, потому что моментально тратим все, что зарабатываем. Если говорить о физическом состоянии, то в день концерта я должна быть «чистой», потому что на полный живот петь невозможно. Как-то однажды я поела перед выступлением бульон, и весь концерт он стоял у меня в горле.
- Как охарактеризуете свой стиль?
- Я называю себя классической певицей. В классике важно отсутствие границ, мне нравится то, что я абсолютно безграничный музыкант. Вообще я считаю, что в нашей жизни есть только две границы – рождение и смерть. Других границ не бывает. Для меня смерть – встреча с богом, и я готовлюсь к ней.
Ксения ЛАПТЕВА.