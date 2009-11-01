Певица Нино Катамадзе: «Войну Грузии и России мне помогла пережить музыка»

- Мы всегда записываемся вместе, а не по очереди, как иногда делают мои коллеги. Что за фигня, скажи, пожалуйста? Все дело в том, что мы никогда не знаем, как и что именно будем играть. А как по-другому? Пусть наши записи звучат немного кустарно, но зато они с душой, делаются на одном дыхании. Мне кажется живое творчество и живая запись намного лучше чем, скажем, поехать в Лондон, потратить там огромные деньги на запись, а потом три года не иметь средств даже на еду.