Метеорологи обещают экстремально холодную зиму

Метеорологи за последние 30 лет зарегистрировали девять теплых зим, что говорит о стремительно изменяющемся климате, причем ученые уверены, что глобальное потепление связано вовсе не с вредной деятельностью человека, а эволюцией планеты.
По словам специалистов, климат Земли и в дальнейшем будет меняться.
В равнинной части Башкирии будет наблюдаться потепление и увеличение летних и зимних максимальных температур. Увеличится и среднегодовое количество осадков, но за счет выпадения снега – его и в этом году будет много. Скорее всего, засуха в республике перестанет быть редким явлением, и засушливое лето будет приходить каждый второй год.
Башкортостан становится зоной опасных природных явлений – только за последние несколько лет в регионе случилось несколько аномалий – заморозки в первой декаде июля в 2009-м, ураган в 2007-м, недавний жаркий конец октября. Сельское хозяйство придется из-за климатических перемен перестраивать: озимые будут гибнуть, зато более теплолюбивые культуры, такие как кукуруза, просо, подсолнечник, рапс, чувствовать себя хорошо. Зима в этом году может быть экстремально холодной, такой как в 2005-2006 годах.