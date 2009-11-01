Метеорологи обещают экстремально холодную зиму

Башкортостан становится зоной опасных природных явлений – только за последние несколько лет в регионе случилось несколько аномалий – заморозки в первой декаде июля в 2009-м, ураган в 2007-м, недавний жаркий конец октября. Сельское хозяйство придется из-за климатических перемен перестраивать: озимые будут гибнуть, зато более теплолюбивые культуры, такие как кукуруза, просо, подсолнечник, рапс, чувствовать себя хорошо. Зима в этом году может быть экстремально холодной, такой как в 2005-2006 годах.