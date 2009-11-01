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Метеорологи обещают экстремально холодную зиму

1 ноября 2009, 23:24
По народным приметам в первые пять дней ноября любые осадки предвещают приход холодов и скорое наступление морозов. Предполагается, что если 1 ноября падает снег и не тает, значит, через месяц зима вступит в свои права. Если же снега нет, то осень окажется затяжной. Но в Башгидрометцентре утверждают, что в условиях меняющегося климата ориентироваться на старые народные приметы бессмысленно, лучше верить наблюдениям специалистов.

Метеорологи за последние 30 лет зарегистрировали девять теплых зим, что говорит о стремительно изменяющемся климате, причем ученые уверены, что глобальное потепление связано вовсе не с вредной деятельностью человека, а эволюцией планеты.

По словам специалистов, климат Земли и в дальнейшем будет меняться.

В равнинной части Башкирии будет наблюдаться потепление и увеличение летних и зимних максимальных температур. Увеличится и среднегодовое количество осадков, но за счет выпадения снега – его и в этом году будет много. Скорее всего, засуха в республике перестанет быть редким явлением, и засушливое лето будет приходить каждый второй год.

Башкортостан становится зоной опасных природных явлений – только за последние несколько лет в регионе случилось несколько аномалий – заморозки в первой декаде июля в 2009-м, ураган в 2007-м, недавний жаркий конец октября. Сельское хозяйство придется из-за климатических перемен перестраивать: озимые будут гибнуть, зато более теплолюбивые культуры, такие как кукуруза, просо, подсолнечник, рапс, чувствовать себя хорошо. Зима в этом году может быть экстремально холодной, такой как в 2005-2006 годах.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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