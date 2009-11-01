Экстремисты, мечтавшие о всемирном господстве, будут предаваться грезам в СИЗО

На конспиративных собраниях обсуждались вопросы призыва к изменению политической системы и государственного устройства РФ с целью включения отдельных регионов страны в так называемый "Всемирный исламский Халифат", как при помощи пропаганды, так и насильственными методами - при помощи "вооруженного Джихада" - войны с теми, кто будет сопротивляться построению диктатуры Халифа.