Больше всего аварий на трассе М-5 происходит на участке между Демой и Шакшой

Предполагалось, что на трассах близ Уфы появится не менее пяти мобильных травматологических пунктов, оснащенных современным оборудованием. Но даже единственный пока передвижной госпиталь уже спас многие жизни. Статистические данные, свидетельствовавшие, что большая часть аварий происходит именно на М-5, начали себя оправдывать – бригады мобильной скорой только за три месяца 30 раз выезжали на участок между Шакшой и Демой и всего лишь семь раз на ДТП, случившиеся на дороге Уфа-Оренбург.