Больше всего аварий на трассе М-5 происходит на участке между Демой и Шакшой

Предполагалось, что на трассах близ Уфы появится не менее пяти мобильных травматологических пунктов, оснащенных современным оборудованием. Но даже единственный пока передвижной госпиталь уже спас многие жизни. Статистические данные, свидетельствовавшие, что большая часть аварий происходит именно на М-5, начали себя оправдывать – бригады мобильной скорой только за три месяца 30 раз выезжали на участок между Шакшой и Демой и всего лишь семь раз на ДТП, случившиеся на дороге Уфа-Оренбург.
Вагон для мобильной скорой обошелся городской казне в 1,2 миллиона рублей. Кроме медицинского оборудования, в передвижном врачебном кабинете есть кровать, душ, система отопления, биотуалет и мини-кухня. Постоянно в больнице на колесах дежурит фельдшер, медсестра и водитель. Приняв вызов, бригада тут же выезжает на место трагедии и оказывает первую врачебную помощь. Если случай сложный – на помощь коллегам мобилизуют скорые и реанимационные из ближайшего населенного пункта. В планах города – оснастить скорую помощь и «медицинским» вертолетом.
Дело в том, что 80% пострадавших в автокатастрофах умирают на догоспитальном этапе, остальные 20% - в больницах. Основная причина таких смертей в стационаре – позднее поступление травмированных. Фактор времени оказания неотложной медицинской помощи остается решающим в исходе трагедий. Ведь в течение первых 60 минут после получения травмы (так называемого «золотого часа») погибают до 30% пострадавших. Каждый последующий час уносит жизни еще 10%.
Кстати, по мнению депутатов горсовета, наличие передвижного пункта скорой помощи, уменьшит смертность горожан от травм при ДТП на 5-6% (а это десятки человеческих жизней). Также на 4-5% снизится показатель первичного выхода на инвалидность в результате увечий, полученных в автокатастрофах.
Интересно, что в мобильный пункт скорой, обращаются многие водители. Дальнобойщики обращаются к медикам с просьбой померить давление, получить таблетку от аллергии или помощь при сердечных неполадках.