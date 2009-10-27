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В строительную отрасль республики вложат около миллиарда рублей

27 октября 2009, 22:54
Республиканский бюджет намерен выделить около 1 миллиарда рублей на поддержку программ социальной ипотеки. Необходимость в выделении столь значительных средств связана с глубоким кризисом строительной отрасли и фактической недоступностью коммерческой ипотеки. С января по сентябрь в Уфе было введено в эксплуатацию 321,5 тысяч квадратных метров жилья или 3866 квартир, что на 27% меньше аналогичных показателей прошлого года.

Желая в какой-то степени исправить ситуацию, администрация Уфы совместно с застройщиками определила около полутора тысяч квартир для продажи по себестоимости, но столкнулась с проблемой острой нехватки свободных средств.

- При выдаче кредитов банки предъявляют к стройфирмам очень жесткие требования, - обрисовал проблему первый заместитель главы администрации Уфы Рашит Саттаров. - Для получения банковского займа стадия готовности домов участвующих в городской социальной ипотеке должна быть не ниже 50%. Однако у многих застройщиков сегодня просто нет денег даже на начало работ, не говоря уже о доведении объектов до стадии 50-процентной готовности.

С другой стороны, из-за высоких процентных ставок по ипотечным кредитам население не может покупать жилье в долг даже на льготных условиях. К примеру, в этом году для продажи по социальной ипотеке в относительно благополучной Уфе со средней зарплатой 19,5 тысяч рублей в месяц застройщики предоставили 320 квартир, но договоры купли-продажи удалось заключить только на 52.

В уфимской мэрии уверены, что выделение республикой значительных средств на поддержку социальных программ, ориентированных на продажу жилья и переговоры с банками о снижении ставок по ипотечным кредитам уже в следующем году позволят серьезно повлиять на ситуацию на строительном рынке.

Другим направлением повышения доступности жилья станет программа поддержки малоэтажного строительства в пригородах столицы Башкирии. Местные власти готовы предоставить нуждающимся бесплатную землю для строительства и подвести в поселки инженерные сети. Как показала практика, при должной господдержке себестоимость квадратного метра индивидуальных домов примерно в три раза ниже аналогичных по площади квартир в городских высотках.

В этом году для уфимцев, стоящих в очереди на жилье в поселке «Нагаево» нарезали 613 земельных участков под частное строительство. В рамках ФЦП «Жилище» из республиканского бюджета будет выделено 76,7 миллионов рублей на прокладку инженерных сетей в районах массовой индивидуальной застройки в поселках «Нагаево», «Цветы Башкирии», «Балоново-НовоАлександровка», «Максимовке» и коттеджном поселке УМПО.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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