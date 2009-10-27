В строительную отрасль республики вложат около миллиарда рублей

С другой стороны, из-за высоких процентных ставок по ипотечным кредитам население не может покупать жилье в долг даже на льготных условиях. К примеру, в этом году для продажи по социальной ипотеке в относительно благополучной Уфе со средней зарплатой 19,5 тысяч рублей в месяц застройщики предоставили 320 квартир, но договоры купли-продажи удалось заключить только на 52.