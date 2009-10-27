В 2010 году вновь вырастут цены на услуги ЖКХ

Между тем, долг жителей региона за коммунальные услуги вырос до 2,1 миллиарда рублей. 650 миллионов задолжали «злостные неплательщики», более полугода не оплачивающие счета. 35 семей в республике уже лишились своих квартир – их квадратные метры продали «за долги». Но столь жесткие методы не применимы к тем, кто успел приватизировать жилища – неуплату по закону взыскивают через суд и квартиросъемщик может отдать задолженность управляющей компании, подметая двор или убирая подъезд.