В 2010 году вновь вырастут цены на услуги ЖКХ

- Отключение по данным метеоусловий производится только там, где позволяют технические возможности, - говорит министр. – Но люди почему-то считают, что коммунальным службам выгодно топить даже тогда, когда на улице стоит теплая погода.
На «пожарный» случай в республике созданы около четырехсот аварийно-восстановительных бригад и запас ремонтных материалов на 90 миллионов рублей, хотя, по словам г-на Асадуллина «износ коммунальных сетей остановлен».
Гемань Асадуллин рассказал и о том, как идет реформа отрасли. В 2011 году доля государственных и муниципальных предприятий в ЖКХ снизится до 20 процентов. Уже сегодня 80% компаний, обслуживающих дома, - частные.
- Не будет никаких ДЕЗов, МУПов, ЖЭКов, - объясняет замминистра Дамир Акамов. – Как показывает практика, частный предприниматель – самый эффективный. Например, из 11 процентов убыточных коммунальных предприятий – всего два процента частных.
Гемань Асадуллин отчитался и об итогах ремонтной кампании, которая велась за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Напомним, из федерального бюджета в 2009 году республике выделили 1,7 миллиарда рублей, планировалось отремонтировать 537 домов. 450 из них уже почти обновились. По словам г-на Асадуллина, «несмотря на отдельные недоделки, работа произведена качественно».
Между тем, в 2011 году Башкирия полностью откажется от перекрестного субсидирования.
- На рынке коммунальных услуг существуют экономически обоснованные тарифы, - говорит г-н Асадуллин. – А сегодня жители Башкирии платят только 82 процента от стоимости коммунальных услуг.
В министерстве не отрицают, что отмена перекрестного субсидирования болезненно скажется на населении. Однако чиновники советуют готовиться к повышению цен заранее, например, подавать документы на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, или устанавливать счетчики, которые экономят 30 процентов от суммы расходов на коммуналку.
Кстати, уже сегодня в Башкирии есть районы, жители которых перешли на стопроцентную оплату коммунальных потребностей. Например, в Кармаскалинском, Альшеевском, Аскинском, Бижбулякском, Бурзянском, Гафурийском, Еремекеевском, Иглинском, Мишкинском, Татышлинском и Кумертау полностью платят за воду, а в Альшеевском, Бижбулякском, Гафурийском и Кумертау на 100 процентов оплачивают услуги канализации. Еще 25 районов республики платят полную сумму за тепло.
- Сегодня в жилищно-коммунальной отрасли Башкирии вращаются 24 миллиарда рублей, и только 250 миллионов рублей – чистая прибыль предприятий ЖКХ, - говорит г-н Акамов. – Нельзя сказать, что жилищники зарабатывают огромные деньги.
Между тем, долг жителей региона за коммунальные услуги вырос до 2,1 миллиарда рублей. 650 миллионов задолжали «злостные неплательщики», более полугода не оплачивающие счета. 35 семей в республике уже лишились своих квартир – их квадратные метры продали «за долги». Но столь жесткие методы не применимы к тем, кто успел приватизировать жилища – неуплату по закону взыскивают через суд и квартиросъемщик может отдать задолженность управляющей компании, подметая двор или убирая подъезд.
Дмитрий КОЛПАКОВ.