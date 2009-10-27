Уфимцам удалось выжить, побывав в горах Алтая

Главная проблема человека, который уходит из дома на три недели - что взять с собой и чем пожертвовать. И как возможно запихнуть все в один-единственный рюкзак? Еда – самая тяжелая часть ноши - занимает третью часть рюкзака. При подготовке к походу его будущие участники, составляют меню на каждый день испытания и покупают продукты в соответствии с раскладкой. Никакого мяса, молока и хлеба – все это быстро портится и занимает много места. Вместо булок – сухари. Причем, не магазинные, а самодельные. Нарезаешь кубиками ржаной хлеб и сушишь его в духовке. Такие сухари из духовки – вкуснее и питательнее магазинных. К тому же ванильные сухари плохо сочетаются с супом. Главный принцип - меньше места и веса. Сгущенка для пешего туриста слишком тяжела, потому он предпочитает сухое молоко. Вместо сахара – заменитель. Мясо тоже можно высушить в духовке, но нам разрешили взять по две банки тушенки и по сто грамм сала в день на человека. Картошку, лук и морковь в пеший поход тоже не берут – только супы в пакетах. Витамины – сухофрукты: изюм, курага и чернослив, а также лук и чеснок. Все взвешено вплоть до грамма.