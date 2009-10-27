Спикер Курултая стал секретарем политсовета победившей на выборах партии

Г-н Толкачев сменил на этом партийном посту депутата Госдумы Энгельса Кульмухаметова, который решением конференции выведен из состава президиума регионального политсовета на основании личного заявления в связи «с возросшим объемом работы».
Из состава президиума регионального политсовета выведена также председатель союза женщин РБ Рашида Султанова, которая утверждена членом Общественной палаты Башкирии и в связи с этим приостановила членство в партии.
Константин Толкачев заявил «МКС», что это решение «большая честь и высокое доверие».
Он будет совмещать работу председателя республиканского парламента с новой партийной должностью, которая является для него "общественной нагрузкой".
Председатель Курултая пояснил, что партия, побеждающая на республиканских выборах, а это "Единая Россия", имеет по закону право и на выдвижение спикера регионального парламента из своих рядов, "что и было сделано".