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Спикер Курултая стал секретарем политсовета победившей на выборах партии

27 октября 2009, 22:43
В минувшую пятницу на конференции регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев избран секретарем политсовета местного отделения этой партии. Спикера республиканского парламента рекомендовал на этот общественный пост глава Башкирии Муртаза Рахимов, который является еще и членом высшего совета «Едра». А все 104 члена регионального политсовета партии как один проголосовали за персону Константина Борисовича.

Г-н Толкачев сменил на этом партийном посту депутата Госдумы Энгельса Кульмухаметова, который решением конференции выведен из состава президиума регионального политсовета на основании личного заявления в связи «с возросшим объемом работы».

Из состава президиума регионального политсовета выведена также председатель союза женщин РБ Рашида Султанова, которая утверждена членом Общественной палаты Башкирии и в связи с этим приостановила членство в партии.

Константин Толкачев заявил «МКС», что это решение «большая честь и высокое доверие».

Он будет совмещать работу председателя республиканского парламента с новой партийной должностью, которая является для него "общественной нагрузкой".

Председатель Курултая пояснил, что партия, побеждающая на республиканских выборах, а это "Единая Россия", имеет по закону право и на выдвижение спикера регионального парламента из своих рядов, "что и было сделано".

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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