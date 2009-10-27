Спикер Курултая стал секретарем политсовета победившей на выборах партии

В минувшую пятницу на конференции регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев избран секретарем политсовета местного отделения этой партии. Спикера республиканского парламента рекомендовал на этот общественный пост глава Башкирии Муртаза Рахимов, который является еще и членом высшего совета «Едра». А все 104 члена регионального политсовета партии как один проголосовали за персону Константина Борисовича.