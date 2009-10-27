Правительство Башкирии сокращает расходы на содержание представителей власти

По словам г-на Сарбаева, «ни одна из социальных программ секвестироваться не будет».
Напомним, в проекте бюджета на 2010 год социальные выплаты составляют 73% от всех расходов или 60,5 млрд. рублей. Около 660 млн. рублей заложено в региональной казне на организацию детского летнего отдыха, но как уверяет премьер, этих денег не хватит на оздоровительную кампанию и «детскую» статью расходов придется дополнительно финансировать из муниципальных бюджетов.
Парламент региона уже утвердил проект бюджета Башкирии на 2010 год в первом чтении с дефицитом 10 млрд. рублей (доходы - 53 млрд. 833,6 млн. рублей, расходы - 63 млрд. 833,6 млн. рублей).
Основными "источниками" покрытия дефицита республиканского бюджета г-н Сарбааев назвал отчисления от прибыли промышленных предприятий республики, в первую очередь, топливно-энергетического комплекса.
- В системе ТЭК за семь месяцев резко снизились отчисления на прибыль, - посетовал председатель башкирского Кабмина. - Надеемся, что теперь, когда увеличились объемы переработки, и выросла мировая цена на нефть, наметилась стойкая тенденция повышения показателей.
Раиль Сарбаев отметил, что только уфимская группа заводов ныне работает без убытков и без задолженностей. Самые большие экономические потери среди предприятий региона по-прежнему у ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (СНОС).
- СНОС добавил к своим убыткам еще 490 млн. рублей, и теперь на его долю приходится 44% всех потерь промышленных предприятий республики, - сказал Раиль Салихович.
ОАО "Сода", "Каучук", "Каустик" тоже снизили производственные показатели, однако в последнее время ситуация в нефтехимической отрасли понемногу "налаживается".
Вместе с тем, по словам г-на Сарбаева запасы экономической "подушки безопасности", созданной в республике до начала кризиса, постепенно иссякают.
- 2010 год мы выдержим за счет своих запасов, а дальше, если ситуация будет такой же, резервов на исполнение бюджета не останется, - отметил он. - Напряжение должно быть у всех, пока же бюджет-2009 исполнен лишь на 67%. И за оставшиеся месяцы необходимо войти в запланированные параметры.
Содержание башкиркой казны на следующий год депутаты Курултая примут во втором чтении в ближайшее время, удалив из нее расходы на содержание госаппарата.