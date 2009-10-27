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Правительство Башкирии сокращает расходы на содержание представителей власти

27 октября 2009, 22:59
Власти Башкирии намерены в 2010 году урезать расходы чиновников на 2,5 миллиарда рублей. При верстке проекта бюджета на следующий год в правительстве республики посчитали, что финансирование содержания госаппарата вполне реально сократить. - Это вопрос решенный, - заявил на оперативном совещании в понедельник глава башкирского правительства Раиль Сарбаев. – Мы максимально сокращаем все расходы, чтобы все социальные программы работали в прежнем объеме.

По словам г-на Сарбаева, «ни одна из социальных программ секвестироваться не будет».

Напомним, в проекте бюджета на 2010 год социальные выплаты составляют 73% от всех расходов или 60,5 млрд. рублей. Около 660 млн. рублей заложено в региональной казне на организацию детского летнего отдыха, но как уверяет премьер, этих денег не хватит на оздоровительную кампанию и «детскую» статью расходов придется дополнительно финансировать из муниципальных бюджетов.

Парламент региона уже утвердил проект бюджета Башкирии на 2010 год в первом чтении с дефицитом 10 млрд. рублей (доходы - 53 млрд. 833,6 млн. рублей, расходы - 63 млрд. 833,6 млн. рублей).

Основными "источниками" покрытия дефицита республиканского бюджета г-н Сарбааев назвал отчисления от прибыли промышленных предприятий республики, в первую очередь, топливно-энергетического комплекса.

- В системе ТЭК за семь месяцев резко снизились отчисления на прибыль, - посетовал председатель башкирского Кабмина. - Надеемся, что теперь, когда увеличились объемы переработки, и выросла мировая цена на нефть, наметилась стойкая тенденция повышения показателей.

Раиль Сарбаев отметил, что только уфимская группа заводов ныне работает без убытков и без задолженностей. Самые большие экономические потери среди предприятий региона по-прежнему у ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (СНОС).

- СНОС добавил к своим убыткам еще 490 млн. рублей, и теперь на его долю приходится 44% всех потерь промышленных предприятий республики, - сказал Раиль Салихович.

ОАО "Сода", "Каучук", "Каустик" тоже снизили производственные показатели, однако в последнее время ситуация в нефтехимической отрасли понемногу "налаживается".

Вместе с тем, по словам г-на Сарбаева запасы экономической "подушки безопасности", созданной в республике до начала кризиса, постепенно иссякают.

- 2010 год мы выдержим за счет своих запасов, а дальше, если ситуация будет такой же, резервов на исполнение бюджета не останется, - отметил он. - Напряжение должно быть у всех, пока же бюджет-2009 исполнен лишь на 67%. И за оставшиеся месяцы необходимо войти в запланированные параметры.

Содержание башкиркой казны на следующий год депутаты Курултая примут во втором чтении в ближайшее время, удалив из нее расходы на содержание госаппарата.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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