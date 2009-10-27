Правительство Башкирии сокращает расходы на содержание представителей власти

- 2010 год мы выдержим за счет своих запасов, а дальше, если ситуация будет такой же, резервов на исполнение бюджета не останется, - отметил он. - Напряжение должно быть у всех, пока же бюджет-2009 исполнен лишь на 67%. И за оставшиеся месяцы необходимо войти в запланированные параметры.