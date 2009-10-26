Постоянные сельхозярмарки вынесут в пригород

- В таких ярмарочных комплексах, как «Зинино» будет создан широкий спектр торговых услуг, - заявил заместитель главы администрации Уфы Марат Галиуллин. – Та ярмарка, которую мы можем видеть сегодня, составляет не более 10% потенциала нового комплекса. В перспективе в Зауфимье у федеральной трассы М-5 появится мощный логистический центр, где аграрии смогут хранить и, возможно, частично перерабатываться крупные партии продуктов. Такой подход выгоден всем заинтересованным сторонам. Уфимцы и жители соседних городов круглый год смогут покупать дешевые свежие продукты местного производства, а селяне – продавать свой товар без посредников, получая за него достойные деньги.