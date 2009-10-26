Постоянные сельхозярмарки вынесут в пригород

- В Башкирии, занимающей по производству молока первое место в России и имеющей развитую молочную промышленность, цены на молоко и молочные продукты за год выросли на 39,6%, масло и жиры - 44%, сыры - 59,8%. Сами крестьяне на этом ничего не заработали, весь доход достался посредникам-перекупщикам, - горячо говорил в начале 2009-го Муртаза Рахимов, комментируя прошлогодний резкий рост цен молоко.
Понимая серьезность сложившиеся ситуации, республиканские власти постарались максимально приблизить покупателя в городе и производителя на селе. Наиболее эффективной формой ликвидации торговых посредников стали регулярные городские сельхозярмарки, где крестьяне спокойно могут продавать свой урожай напрямую по рыночной цене. Правда, наряду с очевидными плюсами такая форма торговли имеет один важный недостаток – сезонность. Ярмарки работают всего пару месяцев, но миллионный город нуждается в дешевых и свежих продуктах круглый год.
Для решения этого вопроса в 2009 году уфимские сельхозярмарки вышли на принципиально новый формат, начав работать на постоянной основе.
1 мая по дороге в Шакшу открылась первая постоянная городская сельхозярмарка. Однако из-за не слишком удачного расположение она не пользовалась особым интересом у горожан, поэтому 5 сентября в районе Зауфимья, рядом с федеральной трассой М-5 открылась вторая постоянная городская сельхозярмарка «Зинино».
Сейчас на ее территории есть площадка с открытыми прилавками для фермеров и садоводов, пост ветеринарного контроля, площадка для торговли с машин, автостоянка на 350 мест, пункты общепита и автобусная остановка.
Инвесторы связывают дальнейший потенциал развития нового ярмарочного комплекса именно с его удачным расположением. Ярмарка находится всего в 15 минутах езды от центра Уфы, сотне метров от федеральной трассы и в непосредственной близости от Зауфимья, где разворачивается масштабная программа строительства индивидуального жилья.
К ноябрю нынешнего года в «Зинино» достроят два современных крытых павильона «Экологический агромаркет» и «Все для дома и сада». В более отдавленной перспективе здесь появятся ресторан, склады, а сам комплекс превратится в крупный логистический центр. Изначально на территории ярмарки планировалось даже построить аквапарк, но из-за кризиса от этой идеи решили отказались.
- В таких ярмарочных комплексах, как «Зинино» будет создан широкий спектр торговых услуг, - заявил заместитель главы администрации Уфы Марат Галиуллин. – Та ярмарка, которую мы можем видеть сегодня, составляет не более 10% потенциала нового комплекса. В перспективе в Зауфимье у федеральной трассы М-5 появится мощный логистический центр, где аграрии смогут хранить и, возможно, частично перерабатываться крупные партии продуктов. Такой подход выгоден всем заинтересованным сторонам. Уфимцы и жители соседних городов круглый год смогут покупать дешевые свежие продукты местного производства, а селяне – продавать свой товар без посредников, получая за него достойные деньги.
Николай КРАСИН.