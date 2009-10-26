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Чулпан Хаматова будет рулить в Уфе

26 октября 2009, 02:28
Популярная актриса театра и кино, заслуженная артистка России, лауреат многочисленных премий и общественный деятель прибудет в среду в столицу Башкирии, чтобы представить автомобиль Toyota Prius третьего поколения - воплощение 15-летнего опыта Toyota в области создания серийных экологичных автомобилей.

Чулпан Хаматова не только примет участие в презентации, но и посетит Республиканскую детскую клиническую больницу с благотворительной миссией. Актриса регулярно устраивает благотворительные концерты и вечера. Широкую известность получил Фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», помогающий детям с онкологическими заболеваниями, который она организовала вместе с подругой - актрисой Диной Корзун. Известные артистки поддержали президента ассоциации онкологов РБ Шамиля Ганцева, который создал башкирский фонд в поддержку больным раком. Они порекомендовали, например, совместную работу со своими менеджерами.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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