Алла Пугачева: «Уфа – один из городов моей боевой славы»

- Наконец, приехала и к вам, пока совсем не состарилась, - произнесла Алла после первых спетых песен. - В этом туре я проехала по городам, как будто по местам боевой славы. Это все те места, где можно было оторваться на полную катушку, где было много друзей, из которых уже многих нет в живых. Когда я выхожу на сцену, каждый город мне напоминает что-то такое, о чем можно рассказать только себе. Ведь никому не признаешься, какие эмоции я испытывала, как замечательно здесь было.