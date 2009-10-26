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Алла Пугачева: «Уфа – один из городов моей боевой славы»

26 октября 2009, 04:24
В столицу Башкирии примадонна прибыла на поезде аж за два дня до концерта – вечером минувшей пятницы. Все это время она провела в «Президент-отеле», откуда выбиралась только на прогулки в компании телохранителей. А вчера собрала уфимцев на прощальную гастроль «Сны о любви» в ледовом комплексе «Уфа-Арена». Двухчасовое шоу, не отличающееся особой режиссерской изобретательностью, зрители восприняли более чем благосклонно.

- Наконец, приехала и к вам, пока совсем не состарилась, - произнесла Алла после первых спетых песен. - В этом туре я проехала по городам, как будто по местам боевой славы. Это все те места, где можно было оторваться на полную катушку, где было много друзей, из которых уже многих нет в живых. Когда я выхожу на сцену, каждый город мне напоминает что-то такое, о чем можно рассказать только себе. Ведь никому не признаешься, какие эмоции я испытывала, как замечательно здесь было.

Пугачева исполнила новые песни и порадовала публику старыми хитами – «Айсбергом», «Без меня». В середине концерта Алла Борисовна спустилась в партер и собрала принесенные букеты.

- Теперь мне все время кричат из зала: «Не уходи!», - скривилась примадонна. - Я прошу вас, не надо. Я ведь не то, что ухожу. Просто надо вовремя улетать. Я хочу сказать спасибо вам за то, что вы были, есть и будете, если я в чем-то себя еще найду.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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