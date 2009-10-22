Члены ячейки Хизб-ут-Тахрир уже привлекались за экстремистскую деятельность

10 членов экстремисткой ячейки Хизб-ут-Тахрир («Партии исламского освобождения») задержали в четверг башкирские милиционеры. Напомним, экстремистская организация призывает своих адептов к разрушению целостности России и построении на территории страны «всемирного исламского халифата» путем вооруженного переворота (джихада). Деятельность этой террористической структуры запрещена в российском государстве Верховным судом РФ, однако иностранные эмиссары находят молодых людей, готовых участвовать в «исламском» терроре, в том числе и в Башкирии. Интересно, что один из задержанных три года назад получил реальный срок лишения свободы за экстремизм, попавшись также на распространении идей Хизб-ут-Тахрир. Мужчина, побывав на зоне и выйдя на свободу, принялся за старое, вновь сколотив группу единомышленников, мечтающих о развале России.