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Члены ячейки Хизб-ут-Тахрир уже привлекались за экстремистскую деятельность

22 октября 2009, 17:17
10 членов экстремисткой ячейки Хизб-ут-Тахрир («Партии исламского освобождения») задержали в четверг башкирские милиционеры. Напомним, экстремистская организация призывает своих адептов к разрушению целостности России и построении на территории страны «всемирного исламского халифата» путем вооруженного переворота (джихада). Деятельность этой террористической структуры запрещена в российском государстве Верховным судом РФ, однако иностранные эмиссары находят молодых людей, готовых участвовать в «исламском» терроре, в том числе и в Башкирии. Интересно, что один из задержанных три года назад получил реальный срок лишения свободы за экстремизм, попавшись также на распространении идей Хизб-ут-Тахрир. Мужчина, побывав на зоне и выйдя на свободу, принялся за старое, вновь сколотив группу единомышленников, мечтающих о развале России.

Как сообщил «МКС» начальник пресс-службы МВД по РБ Руслан Шарафутдинов, обыски у членов экстремистской ячейки прошли по 13 адресам в Уфе и Дюртюлях. У задержанных мужчин в частных домах и квартирах изъято несколько тысяч брошюр, листовок и дисков с текстами экстремистского содержания.

По словам г-на Шарафутдинова, прежде чем подозреваемые в экстремизме были задержаны, они находились в разработке оперативников МВД России полтора года. Установлено, что парни проводили конспиративные собрания, где обсуждали переустройство страны, вербовали новых членов и даже собирали взносы на содержание подпольной работы. Сейчас идут следственные действия, призванные закрепить доказательства противоправной деятельности экстремистов.

Как рассказала «МКС» помощник руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Светлана Абрамова, все подозреваемые будут отвечать перед законом по ч.1, ч.2 ст. 282.2 («Организация и участие в деятельности религиозного экстремистского объединения»). В случае, если вина подпольщиков будет доказана судом, им грозит до пяти лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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