Члены ячейки Хизб-ут-Тахрир уже привлекались за экстремистскую деятельность

Как сообщил «МКС» начальник пресс-службы МВД по РБ Руслан Шарафутдинов, обыски у членов экстремистской ячейки прошли по 13 адресам в Уфе и Дюртюлях. У задержанных мужчин в частных домах и квартирах изъято несколько тысяч брошюр, листовок и дисков с текстами экстремистского содержания.
По словам г-на Шарафутдинова, прежде чем подозреваемые в экстремизме были задержаны, они находились в разработке оперативников МВД России полтора года. Установлено, что парни проводили конспиративные собрания, где обсуждали переустройство страны, вербовали новых членов и даже собирали взносы на содержание подпольной работы. Сейчас идут следственные действия, призванные закрепить доказательства противоправной деятельности экстремистов.
Как рассказала «МКС» помощник руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Светлана Абрамова, все подозреваемые будут отвечать перед законом по ч.1, ч.2 ст. 282.2 («Организация и участие в деятельности религиозного экстремистского объединения»). В случае, если вина подпольщиков будет доказана судом, им грозит до пяти лет лишения свободы.