Чиновников заставят отчитаться за банкеты

- Любой документ, который вы принимаете, должен проходить тщательную юридическую экспертизу, - объяснял Раиль Салихович на совещании с главами городов и районов, прошедшем в минувшую среду, на котором начальники муниципалитетов подводили итоги за прошедшие девять месяц и определяли задачи на оставшийся до конца года квартал.