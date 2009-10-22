Чиновников заставят отчитаться за банкеты

- Любой документ, который вы принимаете, должен проходить тщательную юридическую экспертизу, - объяснял Раиль Салихович на совещании с главами городов и районов, прошедшем в минувшую среду, на котором начальники муниципалитетов подводили итоги за прошедшие девять месяц и определяли задачи на оставшийся до конца года квартал.
Разговор о том, что как должны вести себя чиновники, чтобы не быть замешанными в коррупционной деятельности, глава башкирского правительства завел за закрытыми дверями, попросив удалиться представителей прессы. Однако «МКС» удалось узнать, какие претензии высказывал г-н Сарбаев руководителям местных органов власти.
- Все юристы, задействованные в подготовке муниципальных документов, должны иметь высочайшую квалификацию, - говорил Раиль Салихович. – Они обязаны быть грамотными и профессиональными работниками. Любой ваш шаг должен соизмеряться с требованиями законодательства.
По словам руководителя башкирского Кабмина, «сегодня представители власти и руководители предприятий, учреждений в зоне особого внимания». Он специально предупредил мэров, что станет лично следить за трудом чиновников.
- Мелочей, как в вашей работе, так и принятии решений не бывает, - сказал г-н Сарбаев.
Премьер-министр РБ особо подчеркнул, что любая информация о каких-либо банкетах с участием государственных и муниципальных служащих, проводимых не на их личные деньги, получение услуг в виде предоставления транспорта или сотовой связи, сразу станут «поводом для оргвыводов».