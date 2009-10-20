За разглашение сведений нотариусов будут наказывать

Одновременно в новой редакции закона говорится о том, что нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную материальную ответственность «за вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, или неправомерного отказа в совершении нотариального действия, а также разглашения сведений о совершенных нотариальных действиях».
Однако модель нынешнего нотариата такова, что нотариус сам «страхует» свою профессиональную деятельность: в случае решения суда о признании такого юриста виновным он обязан возместить материальный ущерб, но других рычагов воздействия на него сегодня, увы, нет. Как крайний способ - лишение лицензии на право нотариальной деятельности, однако эта мера применяется крайне редко.