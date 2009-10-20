За разглашение сведений нотариусов будут наказывать

Новая редакция республиканского закона «О нотариате» вступила в силу в минувшую среду. Изменения, внесенные в документ, во-первых определяют формы сосуществования государственных и частных нотариус. Казенные конторы будут появляться и упраздняться только по решению Минюста. Любопытно, что уже сейчас в городах Башкирии госнотариусов практически не имеется. Они - в отдаленных районах, где деловой активности нет, и частник не выживет. В дальнейшем ожидается сокращение государственного нотариата и может так получиться, что его не станет вовсе.