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За разглашение сведений нотариусов будут наказывать

20 октября 2009, 20:13
Новая редакция республиканского закона «О нотариате» вступила в силу в минувшую среду. Изменения, внесенные в документ, во-первых определяют формы сосуществования государственных и частных нотариус. Казенные конторы будут появляться и упраздняться только по решению Минюста. Любопытно, что уже сейчас в городах Башкирии госнотариусов практически не имеется. Они - в отдаленных районах, где деловой активности нет, и частник не выживет. В дальнейшем ожидается сокращение государственного нотариата и может так получиться, что его не станет вовсе.

Одновременно в новой редакции закона говорится о том, что нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную материальную ответственность «за вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, или неправомерного отказа в совершении нотариального действия, а также разглашения сведений о совершенных нотариальных действиях».

Однако модель нынешнего нотариата такова, что нотариус сам «страхует» свою профессиональную деятельность: в случае решения суда о признании такого юриста виновным он обязан возместить материальный ущерб, но других рычагов воздействия на него сегодня, увы, нет. Как крайний способ - лишение лицензии на право нотариальной деятельности, однако эта мера применяется крайне редко.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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