Струнная женщина. Балалайка благотворно влияет на мужскую силу

«Виртуоз мирового класса, владеющий балалайкой даже не в совершенстве, а за пределами понимания», «его техника захватывает дух, а звук всеохватен» - именно так описывают нашего соотечественника за границей. Интересно, что Архиповский, выступающий на всевозможных рок и фолк фестивалях, может запросто заткнуть за пояс даже самых именитых звезд, а то и вовсе полностью переключить внимание публики на себя. Алексей признается, что очень старается вывести из забвения русский народный инструмент, придать ему значимости, заинтересовать им людей.