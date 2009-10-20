Струнная женщина. Балалайка благотворно влияет на мужскую силу

«Виртуоз мирового класса, владеющий балалайкой даже не в совершенстве, а за пределами понимания», «его техника захватывает дух, а звук всеохватен» - именно так описывают нашего соотечественника за границей. Интересно, что Архиповский, выступающий на всевозможных рок и фолк фестивалях, может запросто заткнуть за пояс даже самых именитых звезд, а то и вовсе полностью переключить внимание публики на себя. Алексей признается, что очень старается вывести из забвения русский народный инструмент, придать ему значимости, заинтересовать им людей.
– Как правило, балалайку многие считают устаревшим и ограниченным инструментом, а ведь в действительности это совсем не так, - сокрушается музыкант. - Чтобы доказать на деле то, что в балалайке нет ничего стыдного, Архиповский играет на ней рок, джаз и даже авангард.
- Сколько у вас балалаек?
- Два инструмента – 1902 и 1928 года. Одну из них зовут Степан, потому что этот инструмент красного цвета, имеет свой особый тембр. Кроме того, Степан горячий, но послушный и добротный, настоящий крестьянин, русский мужик. Вторая балалайка больше похожа на девочку, но имени у нее нет.
- Как долго вы можете играть без остановки?
- Точно даже не знаю, но значительно больше, чем два часа. А вообще я стараюсь играть столько, сколько необходимо зрителям, чтобы они не устали. Заскучать с балалайкой, по-моему, нельзя, ведь она может имитировать любой инструмент, даже экзотический, например, ситару.
- Правда ли, что инструмент положительно влияет на мужскую силу?
- Да, есть такое. Поскольку мы держим инструмент между ног, он прикасается к нижней части живота. Издаваемые звуки щекочут биологически активные точки и таким образом обрабатывают организм. Именно поэтому балалаечники живут 90-100 лет, так что игра на балалайке – это своеобразная профилактическая работа.
- Кем бы могли стать, если не музыкантом?
- Можно добиться чего-то хорошего и значительного в любой сфере, где тебе интересно. Просто мне с детства увлекала балалайка.
- С кем-то планируете совместные проекты?
- Возможно с чилийским гитаристом Мануэлем Торресом. С ним мы много общались, ему очень понравился мой инструмент, так что возможно мы будем вместе сотрудничать, ведь он входит в число самых интересных музыкантов на планете. Мне очень интересен саксофонист Владимир Чекасин. Кроме того, интригует Ману Чао, с ним бы тоже хотелось поработать.
- Есть ли в российском шоу-бизнесе будущее у музыкантов, играющих на народных инструментах?
- Даже в нашем шоу-бизнесе у музыкантов всегда есть надежда. Причем, независимо от формата и от того, на чем они играют. Если вы талантливы и нужны людям, это найдет отклик у слушателей, которые никуда не денутся, и всегда будут слушать хорошую музыку.
Вика ЗВЕРЕВА.