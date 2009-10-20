Сразу два чиновника «взяткоемких» ведомств оказались под стражей

Еще год назад тогдашний руководитель ведомства Рустем Шайбаков обнаружил, что заместитель начальника по технологическому и экологическому надзору Альберт Мухаметзянов обратил в пользу своей семьи работу «Центра лабораторного анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ по РБ), устроив супругу в отдел сертификации, а ее сестру – главным экологом. Ростехнадзор обязывал башкирские предприятия разработать природоохранную и экологическую документацию, отравляя их в «Центр лабораторного анализа и технических измерений», а в государственном учреждении две милые дамы предлагали страждущим получить требуемое в коммерческих фирмах. Как только свояченицу Мухаметзянова уволили, а его супруга благополучно ушла в декретный отпуск, доходы центра резко возросли. Всего за шесть месяцев, после того, как освободились кресла предприимчивых родственниц, госорганизация заработала на пять миллионов больше! Эта история печально кончилась для г-на Шайбакова, разоблачившего аферу – федералы не продлили с ним контракт, и исполнять обязанности начальника поставили Николая Колобова, который теперь вряд ли вернется на государственную должность.