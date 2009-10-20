Сразу два чиновника «взяткоемких» ведомств оказались под стражей

Товарно-денежный обмен
Владимира Павлюкова в нечестной деятельности заподозрили чекисты. Сотрудникам УФСБ по РБ стало известно, что г-н Павлюков, принимая на баланс Минобороны квартиры, которые передавало военным одно из уфимских государственных предприятий, потребовал заплатить ему 10,3 миллиона рублей. Военный чиновник решил, что 10% от суммы в 103 миллиона, которую Минобороны обязано было перечислить унитарному предприятию за сданное жилье, вполне приемлемая плата. Через г-на Павлюкова «проходили» все «квартирные» деньги, и он решил поживиться на столь большом транше. Правда, потом Владимир Павлюков смилостивился и умерил свои аппетиты, потребовав от госслужащих перечислить 500 тысяч рублей на счет, который он укажет. Когда майору принесли платежку, он тут же оказался в «объятиях» чекистов, которые настояли на заключении военного под стражу до начала процесса.
Еще одно скандальное задержание произошло в минувшую пятницу – под арестом оказался исполняющий обязанности главы башкирского Ростехнадзора Николай Колобов. В среду в доме высокопоставленного чиновника прошел обыск, который подтвердил подозрения правоохранителей – г-н Колобов на протяжении многих лет «торгует» возможностями своей должности. Сотрудники башкирского следственного комитета обратились с ходатайством в Ленинский суд Уфы об аресте начальника федерального ведомства, и Фемида 16 октября заключила мужчину под стражу, чтобы он не сумел повлиять на свидетелей. Как только стало известно о том, что исполняющий обязанности начальника республиканского управления Ростехнадзора оказался за решеткой, в федеральном ведомстве предпочли тут же уволить проштрафившегося чиновника.
Оказывается, Николай Колобов поставил на поток прохождение обязательных для многих предприятий экологических и природоохранных экспертиз. По данным следствия, г-н Колобов за несколько лет обогатился более, чем на два с половиной миллиона рублей, собирая мзду с руководителей промышленных объектов, которые имели недостатки в своей деятельности.
Кроме того, поднадзорные структуры, безопасную работу которых обязан был контролировать Николай Сергеевич, оплачивали государственному служащему услуги мобильной связи и предоставили автомобиль. Следователи выяснили и что и.о. начальника республиканского управления Ростехнадзора фактически владел коммерческой фирмой, где руководителем был его сын, между тем закон «О госслужбе» запрещает чиновникам прямо или косвенно заниматься бизнесом.
Как сообщили в УБЭП МВД по РБ, г-на Колобова подозревают в совершении сразу двух преступлений – ч.4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ст.289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). В случае если суд признает экс-начальника федерального ведомства виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Не меньшая расплата ожидает и начальника КЭЧ Владимира Павлюкова. В УФСБ по РБ рассказали, что высокопоставленному интенданту уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Кто смел, тот не сел
Любопытно, что и тот, и другой чиновник коррупционные преступления совершают явно не в первый раз. И распределение квартир среди военных, и выдача положительных экспертиз для промышленных объектов – весьма востребованные для получения взяток сферы.
По крайней мере, слухи о том, что выдача заключений промышленной безопасности в башкирском управлении Ростехнадзора делается за деньги, ходили давно. Недавно один из чиновников этого федерального ведомства потребовал от руководителей торгово-развлекательного центра 150 тысяч рублей за то, что он выдаст разрешительные документы на только что установленное в центре электрооборудование. Служащий так стремился получить деньги, что пообещал коммерсантам даже не выезжать на место, чтобы проверить исправность электрики.
Еще год назад тогдашний руководитель ведомства Рустем Шайбаков обнаружил, что заместитель начальника по технологическому и экологическому надзору Альберт Мухаметзянов обратил в пользу своей семьи работу «Центра лабораторного анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ по РБ), устроив супругу в отдел сертификации, а ее сестру – главным экологом. Ростехнадзор обязывал башкирские предприятия разработать природоохранную и экологическую документацию, отравляя их в «Центр лабораторного анализа и технических измерений», а в государственном учреждении две милые дамы предлагали страждущим получить требуемое в коммерческих фирмах. Как только свояченицу Мухаметзянова уволили, а его супруга благополучно ушла в декретный отпуск, доходы центра резко возросли. Всего за шесть месяцев, после того, как освободились кресла предприимчивых родственниц, госорганизация заработала на пять миллионов больше! Эта история печально кончилась для г-на Шайбакова, разоблачившего аферу – федералы не продлили с ним контракт, и исполнять обязанности начальника поставили Николая Колобова, который теперь вряд ли вернется на государственную должность.
Не удивительно, что руководители промышленных объектов всегда готовы были нести в управление мзду - ведь отсутствие должного разрешения может стать причиной остановки крупных производств и как следствие – многомиллионных убытков. А не слишком щепетильные чиновники и использовали эту зависимость для личного обогащения.
Не меньшие дрязги сопровождали и появление на месте начальника КЭЧ Владимира Павлюкова. Ранее это кресло занимал Александр Булыгин, являвшийся Богом и царем для местных военнослужащих, ведь только от него одного зависело получит ли семья военного квартиру. Майор Булыгин оказался замешан в некрасивой истории – мужчину застали в бане в окружении несовершеннолетних мальчиков и чтобы замять «голубое дело», он якобы выделил ни одну квартиру сотрудникам военной прокуратуры, использовав целевые бюджетные деньги. Однако эта история так и осталась недоказанной – хотя «обесчещенный» майор перевелся в Таджикистан, работники военного надзорного ведомство по-прежнему живут в многометровых хоромах на улице адмирала Макарова.