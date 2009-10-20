Недовольство премьера вызвали темпы строительства малоэтажного жилья

Премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев на очередном оперативном совещании правительства, состоявшемся в минувший понедельник, назвал «слишком медленными» темпы освоения выделенных для реформирования ЖКХ республики средств и поставил задачу войти в ранее утвержденный график работ, что «позволит рассчитывать на получение в 2010 году еще 1,5 млрд рублей бонуса из Фонда реформирования ЖКХ, а всего из всех источников финансирования - около 6 млрд рублей на эти цели».