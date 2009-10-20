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Недовольство премьера вызвали темпы строительства малоэтажного жилья

20 октября 2009, 19:55
Премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев на очередном оперативном совещании правительства, состоявшемся в минувший понедельник, назвал «слишком медленными» темпы освоения выделенных для реформирования ЖКХ республики средств и поставил задачу войти в ранее утвержденный график работ, что «позволит рассчитывать на получение в 2010 году еще 1,5 млрд рублей бонуса из Фонда реформирования ЖКХ, а всего из всех источников финансирования - около 6 млрд рублей на эти цели».

Одновременно г-н Сарбаев подверг жесткой критике темпы строительства и сдачи в эксплуатацию малоэтажного социального жилья, возводимого в рамках реализации республиканской программы в трех поселках под Уфой.

- Кто, где и что задерживает в выполнении поставленной задачи - проверить и доложить, а также обеспечить еженедельный мониторинг выполнения поставленной задачи – по срокам и по качеству,- распорядился он.

Касаясь вопроса моногородов, глава башкирского правительства считает, что первыми из 12 таких территорий республики на реальную поддержку из федерального бюджета может рассчитывать в ближайшее время Баймак.

- Реальные шансы получить финансирование минимум в 100 млн рублей - максимум в 400 млн рублей на реализацию разработанного проекта имеет город Баймак, где предлагается переоснастить и модернизировать литейно-механический завод,- сообщил глава Кабинета.

По его словам, продукция, которую выпускает этот индустриальный колосс, изготавливают всего три предприятия в России, и после модернизации у завода есть возможность возглавить список самых востребованных и современных изделий этого профиля.

Вторым моногородом, которому целесообразно в первую очередь оказать господдержку, Раиль Сарбаев назвал Агидель – город, созданный со всей инфраструктурой под планировавшееся, но в настоящее время «замороженное» строительство АЭС.

Здесь башкирские власти предлагают построить крупный порт река-море, с выходом по судоходной реке Белой к Черному, Белому и Каспийскому морям.

Транспортировка грузов водным транспортом, по расчетам проектировщиков, удешевит стоимость перевозки тонны груза минимум на от существующих расценок наземного и воздушного транспорта.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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