Недовольство премьера вызвали темпы строительства малоэтажного жилья

Одновременно г-н Сарбаев подверг жесткой критике темпы строительства и сдачи в эксплуатацию малоэтажного социального жилья, возводимого в рамках реализации республиканской программы в трех поселках под Уфой.
- Кто, где и что задерживает в выполнении поставленной задачи - проверить и доложить, а также обеспечить еженедельный мониторинг выполнения поставленной задачи – по срокам и по качеству,- распорядился он.
Касаясь вопроса моногородов, глава башкирского правительства считает, что первыми из 12 таких территорий республики на реальную поддержку из федерального бюджета может рассчитывать в ближайшее время Баймак.
- Реальные шансы получить финансирование минимум в 100 млн рублей - максимум в 400 млн рублей на реализацию разработанного проекта имеет город Баймак, где предлагается переоснастить и модернизировать литейно-механический завод,- сообщил глава Кабинета.
По его словам, продукция, которую выпускает этот индустриальный колосс, изготавливают всего три предприятия в России, и после модернизации у завода есть возможность возглавить список самых востребованных и современных изделий этого профиля.
Вторым моногородом, которому целесообразно в первую очередь оказать господдержку, Раиль Сарбаев назвал Агидель – город, созданный со всей инфраструктурой под планировавшееся, но в настоящее время «замороженное» строительство АЭС.
Здесь башкирские власти предлагают построить крупный порт река-море, с выходом по судоходной реке Белой к Черному, Белому и Каспийскому морям.
Транспортировка грузов водным транспортом, по расчетам проектировщиков, удешевит стоимость перевозки тонны груза минимум на от существующих расценок наземного и воздушного транспорта.