Народный артист Башкирии вышел в тираж

Народный артист Башкирии Александр Кузьменко считает, что участие в розыгрыше для него, как профессионального актера и телеведущего, «интересный опыт».
- Здесь важно, несмотря на жесткие рамки программы, остаться живым человеком, а не превратиться в робота, - говорит он. – Тем более, этот проект для меня любопытен, так как идет в прямом эфире, где разыгрываются немаленькие суммы.
По словам г-на Кузьменко, передачу с каждым разом смотрит все больше народа.
- Ведь здесь идет игра без дураков, - объясняет Александр. – В прямом эфире не подделаешь результаты выигрыша. Телезритель видит, как крутятся шарики – в момент розыгрыша камера даже не показывает ведущего, все внимание сконцентрировано на лототроне.
Александр Кузьменко уверен, что передача, которая теперь идет каждое воскресенье, нравится зрителю.
- Она напоминает многим советские времена, когда люди устраивались у телевизора, чтобы посмотреть розыгрыш «Спортлото» и убедиться, что не зря купили лотерейные билеты. Две недели назад в моем эфире несколько человек выиграли по 18 тысяч рублей, а в минувшее воскресенье 11 зрителей угадали по пять чисел и получили по 8156 рублей. Джек-пот пока никто не взял, но думаю, что и это случится скоро.
Появление новой лотереи в Башкирии, по мнению организаторов, должно восполнить вакуум игорных развлечений, образовавшийся после их запрета. Однако, как пояснила руководитель департамента по проведению тиража Гульнара Галиева, прямые аналогии с азартными играми и классической лотереей проводить не стоит.
- «Урал-Лото» - это безопасная альтернатива компьютерным клубам, в отличие от автоматов здесь действует эффект отложенного выигрыша – результат будет известен не сразу, а потому нет угрозы лудомании, - полагает она.
Компания «Австрийские лотереи» потратила 20 млн евро на оснащение территории Башкирии терминалами для выписки билетов «Урал-Лото». Всего в районах и городах республики установлено 800 таких автоматов.
По словам г-жи Галиевой, пока вложенные австрийцами капиталы в развитие лотереи в Башкирии не окупились. Предполагается, что игра начнет приносить доход через семь лет, а сам проект лотереи рассчитан на несколько десятилетий.
- Да, у альпийцев широкий горизонт планирования, однако не стоит забывать, что наша республика – пилотный проект «Австрийских лотерей» в России, и отсюда начнется экспансия в другие регионы, - сказала она. – Лотерея – это не просто игра, а вид семейного досуга, даже в своем роде культура проведения свободного времени, требующая умственной пытки.
По словам сотрудников «Урал-Лото», в Башкирии уже появились люди, играющие в лотерею по своим системам и математическим расчетам. Правда, подоходный налог (13% от суммы выигрыша) счастливчикам все же придется заплатить.
Помимо налогов в башкирскую казну администрация лотереи направляет 10% выручки на благотворительность. Например, 400 тыс. рублей подарили роддому при уфимской ГКБ №8. Также компания готовит социальные проекты строительства пандусов в подъездах домов, где живут инвалиды-колясочники, и планирует закупить для них коляски.
Дмитрий КОЛПАКОВ.