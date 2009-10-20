Народный артист Башкирии вышел в тираж

- Она напоминает многим советские времена, когда люди устраивались у телевизора, чтобы посмотреть розыгрыш «Спортлото» и убедиться, что не зря купили лотерейные билеты. Две недели назад в моем эфире несколько человек выиграли по 18 тысяч рублей, а в минувшее воскресенье 11 зрителей угадали по пять чисел и получили по 8156 рублей. Джек-пот пока никто не взял, но думаю, что и это случится скоро.