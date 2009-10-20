Начальники сельсоветов обирают покойных и присваивают государственные земли

Следователи поймали сельского начальника за руку во время проверки, выяснив, что погост так и остался не благоустроенным, хотя деньги на приведение в порядок последнего приюта почивших районная казна выделила еще прошлым летом. Правда, Гумар Варисович представил документы, из которых следовало, что кладбище обустраивал один из местных предпринимателей, но коммерсант, когда его вызвали на допрос, заявил, что впервые слышит о том, что принимал участие в улучшении «жилищных условий» покойных. То есть г-н Гарипов сначала по приходному ордеру получил деньги из кассы сельсовета, истратил их, а потом составил фиктивный договор с мечетлинским бизнесменом, который якобы и выполнил все работы по облагораживанию погоста. Решение о возбуждении уголовного дела против вороватого главы сельсовета принимал руководитель башкирского следственного комитета Алексей Касьянов. Представителям власти, в том числе и главам сельсоветов законодательство дарует иммунитет против интереса районных следователей, поэтому результаты проверки отправили в Уфу. Однако неприкасаемость не спасла г-на Гарипова от уголовного преследования.
Как рассказал «ЧП» руководитель Дуванского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Рамиль Гиниатуллин, сельский начальник ответит перед законом по ч.3 ст.160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения»). В случае, если суд признает г-на Гарипова виновным, ему грозит до двух до шести лет лишения свободы.
Еще один подобный случай разоблачили башкирские чекисты на минувшей неделе. Глава Аровского сельсовета Чишминского района республики 37-летний Халит Ардаширов пожелал присвоить государственную собственность. Мужчина задумал получить в личное пользование два земельных участка по 30 тысяч «квадратов» каждый, стоимость которых составляет более пяти миллионов рублей. Земельные наделы начальник сельсовета намеревался оформить на своих знакомых, а потом выгодно перепродать госсобственность. Однако деревенскому чиновнику не удалось провести аферу до конца, так как о хитроумном преступлении стало известно сотрудникам УФСБ по РБ.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, г-на Ардаширова подозревают сразу в двух тяжких преступлениях – мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник уже оформил нужные бумаги на злополучные участки, но не успел их оформить в Регпалате.
В случае, если дело дойдет до суда, этому сельскому начальнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В ближайшее время могут оказаться фигурантами уголовного дела бывший глава администрации Абзелиловского района, а ныне пенсионер, Владимир Павлюкович и экс-руководитель Давлетовского сельсовета этого же района Марс Файзуллин. Чиновники, еще будучи у власти, отдали без всяких торгов и оценки 22 тысячи квадратных метров земли магнитогорским коммерсантам, нанеся государству ущерб в восемь миллионов рублей. И если бывшие сельские начальники за самоуправство и злоупотребление должностными полномочиями могут пойти под суд, то предпринимателям в любом случае придется вернуть незаконно полученные участки.
А глава Писаревского сельсовета Шаранского района 46-летняя Роза Минлигалина, умудрившаяся продать гусятник в деревне Дражжево стоимостью почти два миллиона рублей за 100 тысяч целковых, уже ответила перед судом. Фемида приговорила женщину к 100 тысяч рублей штрафа. Думается, что и остальные деревенские чиновники не получат реальных сроков.