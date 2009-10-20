Начальники сельсоветов обирают покойных и присваивают государственные земли

Следователи поймали сельского начальника за руку во время проверки, выяснив, что погост так и остался не благоустроенным, хотя деньги на приведение в порядок последнего приюта почивших районная казна выделила еще прошлым летом. Правда, Гумар Варисович представил документы, из которых следовало, что кладбище обустраивал один из местных предпринимателей, но коммерсант, когда его вызвали на допрос, заявил, что впервые слышит о том, что принимал участие в улучшении «жилищных условий» покойных. То есть г-н Гарипов сначала по приходному ордеру получил деньги из кассы сельсовета, истратил их, а потом составил фиктивный договор с мечетлинским бизнесменом, который якобы и выполнил все работы по облагораживанию погоста. Решение о возбуждении уголовного дела против вороватого главы сельсовета принимал руководитель башкирского следственного комитета Алексей Касьянов. Представителям власти, в том числе и главам сельсоветов законодательство дарует иммунитет против интереса районных следователей, поэтому результаты проверки отправили в Уфу. Однако неприкасаемость не спасла г-на Гарипова от уголовного преследования.