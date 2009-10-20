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Молодежную палату «омолодят» еще раз

20 октября 2009, 20:15
Правовая основа для работы парламентских объединений юного поколения наконец-то появилась в Башкирии. В минувшую среду вступила в силу новая редакция республиканского закона «О молодежной политике», которая дает добро на создание молодежных консультативных структур (общественных палат, советов) при органах государственной власти и местного самоуправления. Это первая полностью реализованная законотворческая инициатива Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ.

Напомним, что юношеский консультативный и совещательный орган, призванный содействовать деятельности парламента в области законодательного регулирования прав и интересов молодого поколения, подготовки рекомендаций по решению его проблем, был создан осенью 2007 года и работает на общественных началах. Причем нормотворческий КПД Молодежной палаты довольно высок. Среди последних инициатив палаты поправки в республиканский закон «Об образовании», касающиеся развития института школьного самоуправления, и изменения закона «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Башкортостан», которые могут дать возможность с разрешения родителей при проведении профилактических медицинских осмотров выявлять среди учащихся школ, колледжей и вузов лиц наркоманов и токсикоманов.

Молодежная общественная палата из 35 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Из них 10 введены в палату по представлению президента Башкирии, еще 10 — президиума Госсобрания РБ, а оставшиеся 15 — выдвигаются юношескими и детскими общественными объединениями. Двухлетний срок полномочий этого консультативного органа истекает нынешней осенью, и на своем ближайшем заседании Курултай намерен обновить состав парламентской Молодежной общественной палаты. Пока ее возглавляет Руслан Гизатуллин.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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