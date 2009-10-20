Молодежную палату «омолодят» еще раз

Напомним, что юношеский консультативный и совещательный орган, призванный содействовать деятельности парламента в области законодательного регулирования прав и интересов молодого поколения, подготовки рекомендаций по решению его проблем, был создан осенью 2007 года и работает на общественных началах. Причем нормотворческий КПД Молодежной палаты довольно высок. Среди последних инициатив палаты поправки в республиканский закон «Об образовании», касающиеся развития института школьного самоуправления, и изменения закона «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Башкортостан», которые могут дать возможность с разрешения родителей при проведении профилактических медицинских осмотров выявлять среди учащихся школ, колледжей и вузов лиц наркоманов и токсикоманов.