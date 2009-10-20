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Браконьер принял лебедей за диких гусей и попал на скамью подсудимых

20 октября 2009, 20:03
Мировой суд по Белебеевскому району Башкирии обязал местного жителя, застрелившего двух лебедей, выплатить 19 тыс. рублей штрафа. Незадачливый браконьер попал под уголовную статью 258 УК РФ «Незаконная охота». Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, установлено, что 48-летний мужчина в октябре прошлого года подстрелил ружья марки МР-153 на пруду возле села Баженово двух лебедей-«кликунов».

Между тем, эта красивая серо-белая птица внесена в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в республиканскую Красную книгу, и охота на нее на территории региона полностью запрещена.

В суде мужчина вину в совершении преступления не признал, пытаясь оправдаться тем, что "стрелял в гусей и не предполагал, что это лебеди".

Однако суд, исследовав собранные по делу доказательства, согласился с доводами государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в незаконной охоте. Правда, Фемида учла, что раскаявшийся браконьер выплатил за ущерб государству 6 тысяч рублей. Теперь мужчина заплатит еще и 19 тысяч рублей штрафа за желание поохотится на диких гусей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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