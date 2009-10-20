Браконьер принял лебедей за диких гусей и попал на скамью подсудимых

Однако суд, исследовав собранные по делу доказательства, согласился с доводами государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в незаконной охоте. Правда, Фемида учла, что раскаявшийся браконьер выплатил за ущерб государству 6 тысяч рублей. Теперь мужчина заплатит еще и 19 тысяч рублей штрафа за желание поохотится на диких гусей.