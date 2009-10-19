«Салават Юлаев» поздравил Твердовского с рождением сына победным матчем

Сама игра проходила, что называется, «в одни ворота». Московские «армейцы» проигрывали своим уфимским оппонентам практически во всех игровых компонентах и, самое главное, в движении. «Салават» перебросал ЦСКА втрое. Дважды за матч хозяева реализовали большинство – отличились Виктор Козлов и Сергей Зиновьев. Так же один на один с вратарем убегал норвежский легионер «юлаевцев» - Патрик Торесен, который уверенно обыграл далеко вышедшего из ворот голкипера «армейцев» Константина Барулина. Итоговый счет на табло – 3:0. Но, как принято говорить в таких случаях, он мог быть и намного крупнее.