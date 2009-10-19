«Салават Юлаев» поздравил Твердовского с рождением сына победным матчем

- Любая игра с любым соперником принципиальна - что хоккейная, что партия в шашки. Сегодняшний матч - не исключение, – рассуждал после игры главный тренер «юлаевцев». - Конечно, ЦСКА – это родной клуб. Потому, безусловно, какие-то эмоции присутствуют.
Сама игра проходила, что называется, «в одни ворота». Московские «армейцы» проигрывали своим уфимским оппонентам практически во всех игровых компонентах и, самое главное, в движении. «Салават» перебросал ЦСКА втрое. Дважды за матч хозяева реализовали большинство – отличились Виктор Козлов и Сергей Зиновьев. Так же один на один с вратарем убегал норвежский легионер «юлаевцев» - Патрик Торесен, который уверенно обыграл далеко вышедшего из ворот голкипера «армейцев» Константина Барулина. Итоговый счет на табло – 3:0. Но, как принято говорить в таких случаях, он мог быть и намного крупнее.
Не был заявлен на игру один из ведущих защитников «Салавата Юлаева» Олег Твердовский. Но не играл он по уважительной причине. Олег улетел за океан – в день матча с ЦСКА у него родился сын. Первая победа в чемпионате с «сухим» счетом стала своеобразным подарком клуба опытному хоккеисту.
- Сегодня был хороший настрой у моих подопечных, а так же отменная дисциплина, ну и желание показать красивый, зрелищный хоккей, - рассуждал после игры главный тренер «Салавата» Вячеслав Быков. – Атмосфера на «Уфа-арене» помогла ребятам раскрепоститься. Они стали получать удовольствие от игры, это было видно даже по их поведению в раздевалке. Просто в последнее время ответственность немного давила на хоккеистов, и они играли закрепощено.
- Сегодня игра сложилась, потому что составы не тасовали или составы не тасовали, потому что игра сложилась?
- Оба утверждения верны. Хотя, мы не сторонники активно тасовать звенья, просто травмы в выездных матчах, безусловно, внесли свои коррективы. Сегодня, считаю, все наши сочетания обрели свое лицо.
- Слухи о переходе нападающего «Динамо» Олега Сапрыкина верны?
- Я думаю, что это спекуляции лиц, которые стараются нагнетать тучи вокруг «Салавата Юлаева». Мы уже и так у всех как кость в горле.