mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Проект нового уфимского трамплина разработают в Екатеринбурге

19 октября 2009, 02:23
Определился победитель архитектурного конкурса на право проектирования нового уфимского 90-метрового лыжного трамплина. По задумке спортивных чиновников, после реконструкции спортивное сооружение будет круглогодичным. Тендер выиграл не очевидный фаворит торгов – институт «Башкиргражданпроект», а «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» из Екатеринбурга.

Уральская фирма предложила выполнить проект за 13 млн. рублей, при начальной стоимости контракта в 21,6 млн. рублей. Проектные работы профинансирует бюджет столицы Башкирии.

За шесть месяцев, отпущенных на разработку строительной документации, специалисты должны учесть все нюансы особенностей закарстованного склона и водоохраной зоны, сложностей рельефа и возможных оползней, а также утвердить кривую трамплина в FIS. Возле трамплина должны появиться домики для команд, трибуны на 500 зрителей, площадки для биотуалетов, и автостоянка. В мачту сооружения планируется встроить лифт с высотой кабины 3,5 метра и отапливаемую комнату для ожидающих старта с санузлом на 20 человек, а на кровле – устроить VIP-трибуны. Также по стандартам FIS в проекте должна быть учтена пятикомнатная судейская вышка для арбитров с комментаторской кабиной, кабинетом главного судьи и секретариата, аппаратными по звуку и свету и студия телевещания.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44