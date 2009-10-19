Проект нового уфимского трамплина разработают в Екатеринбурге

За шесть месяцев, отпущенных на разработку строительной документации, специалисты должны учесть все нюансы особенностей закарстованного склона и водоохраной зоны, сложностей рельефа и возможных оползней, а также утвердить кривую трамплина в FIS. Возле трамплина должны появиться домики для команд, трибуны на 500 зрителей, площадки для биотуалетов, и автостоянка. В мачту сооружения планируется встроить лифт с высотой кабины 3,5 метра и отапливаемую комнату для ожидающих старта с санузлом на 20 человек, а на кровле – устроить VIP-трибуны. Также по стандартам FIS в проекте должна быть учтена пятикомнатная судейская вышка для арбитров с комментаторской кабиной, кабинетом главного судьи и секретариата, аппаратными по звуку и свету и студия телевещания.